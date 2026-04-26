Kursk je prelomio Drugi svetski rat, izgleda i ukrajinski: Putin poslao poruku vojnicima Severne Koreje koji su pomogli kad je bilo najteže
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin zahvalio je danas vojnicima iz Severne Koreje koji su učestvovali u borbenim dejstvima u Kurskoj oblasti, navodi se u telegramu upućenom povodom otvaranja memorijalnog kompleksa u Pjongjangu.
- Boreći se rame uz rame sa ruskim saborcima, korejski vojnici i oficiri pokazali su izuzetnu hrabrost i nesebičnost, stekavši neprolaznu slavu. Njihovi podvizi zauvek će ostati u srcima građana Rusije - naveo je predsednik Rusije.
On je dodao da je cilj novootvorenog memorijala u Pjongjangu očuvanje sećanja na herojstvo pripadnika Korejske narodne armije i žrtve podnete "u ime zajedničke pobede", izrazivši uverenje da će taj kompleks postati simbol prijateljstva i jedinstva dve zemlje.
Putin je, takođe, izrazio zahvalnost lideru Severne Koreje Kim Džong Unu i svima koji su učestvovali u realizaciji projekta, navodeći da je završen u kratkom roku, povodom godišnjice oslobođenja Kurske oblasti.
On je podsetio na istoriju vojničkog savezništva dve zemlje, ističući da su sovjetske trupe zajedno sa korejskim patriotama na kraju Drugog svetskog rata oslobodile Koreju od japanske kolonijalne vlasti, kao i da su tokom 1950-ih pomagale u očuvanju nezavisnosti te zemlje. Predsednik Rusije je dodao da je, u savremenim okolnostima, Pjongjang "odlučno i bez oklevanja" pružio pomoć Rusiji kada je deo Kurske oblasti bio pod neprijateljskom okupacijom.
Putin je zaključio da je uveren da će dve zemlje nastaviti da jačaju odnose sveobuhvatnog strateškog partnerstva.
Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov i predsednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin nalaze se u radnoj poseti Severnoj Koreji.
Volodin će učestvovati u ceremoniji otvaranja memorijalnog kompleksa i Muzeja vojnih podviga heroja strane vojne operacije, posvećenog hrabrosti korejskih vojnika koji su učestvovali u oslobođenju ruske Kurske oblasti od ukrajinskih neonacista.
