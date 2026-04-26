DONALD Tramp kaže da američki tim neće posetiti Pakistan zbog neizvesnosti oko mirovnih pregovora sa Iranom. Iranski predsednik je rekao da Teheran neće ulaziti u „prisilne pregovore“.

U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.

Krov zgrade se urušio, a desetine vatrogasaca borile su se sa vatrenom stihijom, čiju su silinu zabeležili i snimci na društvenim mrežama. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih, a što je najvažnije, vatra nije zahvatila avione, pistu, hangare niti ostala operativna područja, piše izraelski JFeed.

A major overnight fire was reported at RAF Fairford, the British airbase hosting a forward deployed U.S. bomber force tied to potential strikes on Iran.





Od početka marta 2026. u bazi je stacioniran veliki kontingent tih aviona u sklopu operacija protiv Irana pod vođstvom SAD-a, u nekim izveštajima nazivanih Operacija "Epski bes". Vlada Ujedinjenog Kraljevstva odobrila je korišćenje baze za "specifične odbrambene operacije" usmerene protiv iranskih raketnih položaja, nakon početnog oklevanja i iranskih napada na savezničke ciljeve.



Uzrok požara u ovoj ranoj fazi još uvek je nepoznat. Na društvenim mrežama nagađa se o nesrećnom slučaju, problemu sa održavanjem ili čak sabotaži, s obzirom na istaknutu ulogu baze u operacijama povezanim sa Iranom i trenutne geopolitičke tenzije.

Aktivirana PVO u Iranu

Tokom noći je aktivirana protivvazdušna odbrana u Kermanšahu, zapadnom Iranu, javlja Middle East Spectator.

Ipak, ispostavilo se da je u pitanju bio test.

Iranski poslanici razmatraju plan o strateškom upravljanju Ormuskim moreuzom

Komisija za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta radi na detaljima plana od 12 tačaka kojim bi se strateško upravljanje Ormuskim moreuzom stavilo pod kontrolu Irana, javlja Tasnim.

Član parlamentarne komisije Fadahosein Maleki rekao je danas za Tasnim da je pregled plana o strateškom upravljanju Ormuskim moreuzom trenutno na dnevnom redu komisije, napominjući da su neke od njegovih odredbi već odobrene. On je napomenuo da predlog sadrži 12 tačaka, rekavši da će preostali sadržaj plana biti ispitan na predstojećim sednicama kako bi mogao da se pripremi konačni izveštaj komisije.

Arakči predstavio pakistanskim posrednicima "izvodljiv okvir" o okončanju rata

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da je tokom svoje "veoma plodonosne posete" Islamabadu predstavio "izvodljiv okvir" Teherana pakistanskim posrednicima, usmeren na trajno okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana. Arakči je naveo da Iran pridaje veliki značaj "bratskim naporima Pakistana da se vrati mir u region".

"Preneo sam stav Teherana u vezi sa izvodljivim okvirom za trajno okončanje rata protiv Irana. Još uvek treba da vidimo da li su SAD zaista ozbiljne u vezi sa diplomatijom", napisao je šef iranske diplomatije na platformi X, nakon što je završio jednodnevnu posetu pakistanskom glavnom gradu na čelu diplomatske delegacije. Nakon razgovora sa visokim pakistanskim zvaničnicima o regionalnoj bezbednosti i prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama, Arakči je napustio Islamabad i stigao u omansku prestonicu Maskat, prenosi iranska TV Press.

Pregovori su naišli na višestruke prepreke

Najviši iranski diplomata, koji se u subotu sastao sa pakistanskim posrednicima, rekao je da nije jasno da li je Vašington „zaista ozbiljan u vezi sa diplomatijom“. U odsustvu sporazuma, američka pomorska blokada uzrokuje rast cena hrane i nezaposlenost za obične Irance, dok efektivno zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Teherana ima ekonomske posledice širom sveta.

Izrael je pokrenuo smrtonosne napade na južni Liban, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je nedavno produžen za tri nedelje. Hezbolah, koji podržava Iran, ispalio je rakete na Izrael.

Izraelski vojnici ispituju ostatke balističke rakete na Golanskoj visoravni

IRGC: Odgovor Irana na potencijalne napade prevazići će očekivanja neprijatelja

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je danas da će svaka nova vojna akcija protiv Irana biti dočekana odgovorom na nivou "strateškog odvraćanja", upozoravajući na pojačanu spremnost zemlje da reaguje na eventualne napade. U saopštenju se navodi da bi odgovor na potencijalnu novu agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela "prevazišao očekivanja neprijatelja" i doveo do značajnog povećanja intenziteta odmazde, prenosi iranska TV Press.

"Svaka dalja agresija neprijatelja i onih koji ne žele dobro ovoj zemlji nesumnjivo će se suočiti sa odgovorom koji prevazilazi očekivanja neprijatelja, na nivou strateškog odvraćanja", navodi se u saopštenju.

