"Večeras će biti ispaljeno nekoliko pucnjeva" Ovo je govor portparolke Bele kuće nekoliko minuta pred napad na Trampa

PORTAROLKA Bele kuće Kerolajn Livit je novinarima, nekoliko trenutaka pre pucnjave u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće, rekla da je američki predsednik Donald Tramp, koji je trebalo da se obrati okupljenima, "spreman za borbu", i da će tokom njegovog obraćanja "pucnji biti ispaljeni", što je sinonim za neočekivane i oštre izjave.

- Reći ću vam da će ovaj govor večeras biti klasičan govor Donalda Dž. Trampa. Biće smešan. Biće zabavan. Večeras će biti ispaljeno nekoliko pucnjeva. Svi bi trebalo da se uključe. Biće zaista sjajno - rekla je Livit, prenosi Dejli bist.

Tramp je zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" u Vašingtonu nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u istom hotelu u kojem je Džon Hinkli pokušao da izvrši atentat na predsednika Ronalda Regana 1981. godine.

