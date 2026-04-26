"Večeras će biti ispaljeno nekoliko pucnjeva" Ovo je govor portparolke Bele kuće nekoliko minuta pred napad na Trampa
PORTAROLKA Bele kuće Kerolajn Livit je novinarima, nekoliko trenutaka pre pucnjave u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće, rekla da je američki predsednik Donald Tramp, koji je trebalo da se obrati okupljenima, "spreman za borbu", i da će tokom njegovog obraćanja "pucnji biti ispaljeni", što je sinonim za neočekivane i oštre izjave.
- Reći ću vam da će ovaj govor večeras biti klasičan govor Donalda Dž. Trampa. Biće smešan. Biće zabavan. Večeras će biti ispaljeno nekoliko pucnjeva. Svi bi trebalo da se uključe. Biće zaista sjajno - rekla je Livit, prenosi Dejli bist.
Tramp je zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" u Vašingtonu nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u istom hotelu u kojem je Džon Hinkli pokušao da izvrši atentat na predsednika Ronalda Regana 1981. godine.
(Telegraf)
Preporučujemo
Svi pokušaji atentata na Donalda Trampa: Hronologija napada koji su uticali na istoriju Amerike
26. 04. 2026. u 08:34 >> 08:47
„Svestan sam da radim opasan posao“: Oglasio se Tramp povodom pucnjave na večeri
26. 04. 2026. u 07:45
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
Komentari (0)