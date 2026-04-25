Totalna destrukcija, Rusija im slomila više od zuba: Ovo su brutalni gubici Ukrajine i NATO od početka specijalne vojne operacije
ČETIRI godine uništenja između Rusije sa jedne i Ukrajine sa NATO saveznicima sa druge strane. Rusi, za razliku od protivnika iznose brojeve detaljno.
Od početka specijalne operacije, ruska vojska je uništila 671 avion, 284 helikoptera, 137.522 drona, 656 protivvazdušnih raketnih sistema, 29.038 tenkova i drugih oklopnih vozila, 1.709 višecevnih raketnih sistema, 34.598 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača i 60.117 specijalnih vojnih vozila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi RIA Novosti.
Zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Oružanih snaga Rusije i komandant specijalnih jedinica „Ahmat”, general-potpukovnik Apti Alaudinov, izjavio je da su ukupni gubici ukrajinskih snaga od početka specijalne vojne operacije dostigli približno dva miliona ljudi.
Kako prenosi ruska agencija TASS, Alaudinov je istakao da su ove brojke plod dugotrajnih analiza i praćenja stanja na terenu tokom sukoba.
Prema njegovim rečima, ovaj bilans obuhvata ne samo poginule, već i trajno onesposobljene vojnike koji se više ne mogu vratiti u borbene redove. Ruski vojni zvaničnik je podsetio da je još u septembru prošle godine procena nenadoknadivih gubitaka iznosila 1,7 miliona ljudi, što ukazuje na nagli porast žrtava u poslednjim mesecima borbi.
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
