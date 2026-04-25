ČETIRI godine uništenja između Rusije sa jedne i Ukrajine sa NATO saveznicima sa druge strane. Rusi, za razliku od protivnika iznose brojeve detaljno.

Od početka specijalne operacije, ruska vojska je uništila 671 avion, 284 helikoptera, 137.522 drona, 656 protivvazdušnih raketnih sistema, 29.038 tenkova i drugih oklopnih vozila, 1.709 višecevnih raketnih sistema, 34.598 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača i 60.117 specijalnih vojnih vozila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi RIA Novosti.

Zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Oružanih snaga Rusije i komandant specijalnih jedinica „Ahmat”, general-potpukovnik Apti Alaudinov, izjavio je da su ukupni gubici ukrajinskih snaga od početka specijalne vojne operacije dostigli približno dva miliona ljudi.

Kako prenosi ruska agencija TASS, Alaudinov je istakao da su ove brojke plod dugotrajnih analiza i praćenja stanja na terenu tokom sukoba.

Prema njegovim rečima, ovaj bilans obuhvata ne samo poginule, već i trajno onesposobljene vojnike koji se više ne mogu vratiti u borbene redove. Ruski vojni zvaničnik je podsetio da je još u septembru prošle godine procena nenadoknadivih gubitaka iznosila 1,7 miliona ljudi, što ukazuje na nagli porast žrtava u poslednjim mesecima borbi.