RUSKE snage su napale ukrajinske vojno-industrijske i energetsko-industrijske komplekse kao odgovor na terorističke napade kijevskih militanata, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

- Izvršen je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i dronova za napade, na objekte odbrambeno-industrijske i energetsko-naftne sisteme, kao i na lučku infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage - saopštilo je ministarstvo, prenosi RIA Novosti.

Od početka specijalne operacije, ruska vojska je uništila 671 avion, 284 helikoptera, 137.522 drona, 656 protivvazdušnih raketnih sistema, 29.038 tenkova i drugih oklopnih vozila, 1.709 višecevnih raketnih sistema, 34.598 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača i 60.117 specijalnih vojnih vozila.

