Ekološka katastrofa u Rusiji nakon napada Ukrajine: Stanovnici besni - "Ovo je nova Hirošima!" (VIDEO)

NAPAD ukrajinskih dronova na rusku rafineriju u Tuapseu izazvao je ogroman požar i katastrofalno zagađenje. Stanovnici strahuju za zdravlje, dok se dim i čađ neprestano šire.

Foto: Skrinšot X/Mike Eckel

Nakon napada ukrajinskih dronova na rafineriju nafte u ruskom gradu Tuapseu 20. aprila, izbio je ogroman požar koji je drastično pogoršao kvalitet vazduha. Stanovnici su u strahu za svoju sigurnost i zdravlje, jer se situacija u gradu neprestano pogoršava.

Požar je planuo u naftnom postrojenju odmah nakon napada, a lokalno stanovništvo na društvenim mrežama delilo je fotografije i snimke gustog dima koji se dizao iznad rafinerije. Objavljene su i slike zagađenja u Crnom moru, kao i čađi na ulicama i dvorištima. Požar do srede još nije bio ugašen, a dim se sa lokacije dizao treći dan zaredom.

"U gradu se ne može disati"

Kako su se ekološki uslovi pogoršavali, sve više stanovnika javljalo se na društvenim mrežama, žaleći se, između ostalog, da se u Tuapseu "ne može disati".

"Ovo je prava ekološka katastrofa. Šta da radim? Ne želim više da ostanem ovde. Moram da odem još danas", rekla je jedna stanovnica u videu objavljenom na Telegramu, dok je pokušavala da ispere crni talog koji je prekrio grad. "Zašto se ovo dešava? Uopšte se ne ispira. Ovo je jednostavno noćna mora", dodala je.

Hell in Tuapse: authorities refuse to cancel school despite an environmental disaster



In the city, where an oil terminal has been burning for days, black rain is falling.



The concentration of harmful substances in the air exceeds the norm by 2–3 times. Residents report… pic.twitter.com/cvQBo0fl84 — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026

Druga žena objavila je snimak vožnje putem s koje se video dim iz rafinerije, rekavši da se njeno poverenje u rusku vladu "srušilo" zbog nedavnih događaja.

"Ovo je Hirošima, Tuapse više ne postoji"

Istovremeno, proruski Telegram kanali i mediji upoređuju situaciju u gradu s najgorim nuklearnim katastrofama u istoriji, uključujući Hirošimu, na koju su SAD 1945. godine bacile atomsku bombu.

Međutim, u gradu ni široj regiji nisu oštećena nikakva nuklearna postrojenja. Ukrajina takođe ne poseduje nuklearno oružje, kojeg se odrekla sporazumom o razoružanju 1994. godine.

"Posledice bombardovanja Tuapsea su naprosto monstruozne", objavio je proruski Telegram kanal RIA Katjuša. "Ovo što se sada dešava u Tuapseu je Hirošima, samo bez radioaktivnosti."

This is freaking insane to grasp: the smoke plume from the burning Tuapse oil refinery storage facility, after two consecutive Ukrainian strikes, is now more than 300 km long and can be seen from Stavropol. Image by NASA Worldview taken today, April 21. pic.twitter.com/JXZKoAoH9y — Mark Krutov (@kromark) April 21, 2026

Pavel Kukmirov, poznat pod nadimkom "Shakespeare" i pripadnik ruskih proksi snaga u Donbasu, izjavio je na svom Telegram kanalu da grad Tuapse "više ne postoji" i uporedio situaciju s Černobiljskom katastrofom iz 1986. godine. "Zemlja je zatrovana, voda je zatrovana, vazduh je zatrovan. Upravo sada tamo pada crna kiša, kao u Hirošimi - voda pomešana s čađom iz nafte", napisao je Kukmirov. "Od 2022. godine ruske vlasti su nam pompozno govorile: 'Želite li Černobilj u Kijevu?' E pa, sad je Černobilj u Tuapseu."

Vlasti priznale zagađenje tek treći dan

Lokalne vlasti nisu izdale zvanično saopštenje o značajnim problemima sa kvalitetom vazduha sve do trećeg dana požara. Prema saopštenju Štaba za vanredne situacije Krasnodarskog kraja, nusproizvodi sagorevanja ispušteni su u atmosferu i pali sa kišom 22. aprila, ostavljajući crni sloj na površinama.

Dash cam video of the burning Tuapse oil refinery on Russia's Black Sea coast, 1 day after being hit (for a second time in under a week) by Ukrainian drones.

(source: https://t.co/jaA1ofYQlV) https://t.co/0xvQvIhw72 pic.twitter.com/ZIi0dErEx2 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) April 21, 2026

Koncentracije benzina, ksilena i čađi u vazduhu od 21. aprila bile su dva do tri puta veće od normalnih u nekoliko gradskih četvrti, saopštio je Štab. Zbog kiše, merenja kvaliteta vazduha 22. aprila nisu bila obavljena. Stanovnicima je savetovano da ograniče boravak na otvorenom, nose maske, češće čiste domove vlažnim metodama i potraže lekarsku pomoć ako osete simptome. Štab je poručio da će se situacija vratiti u normalu "čim se požar ugasi".

Važan industrijski, ali i turistički grad

Tuapse je lučki grad u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije, na severoistočnoj obali Crnog mora. Nalazi se između Gelendžika i Sočija, oko 75 kilometara severozapadno od Sočija. Ima oko 61.500 stanovnika prema popisu iz 2021. godine.

Rosneft’s Tuapse Oil Depot and Export Facility in Krasnodar Krai, Russia, is currently ablaze, with dozens of tanks seen burning as thick black smoke pours into the sky, following a large-scale drone attack tonight by Ukraine against oil infrastructure across Southern Russia. pic.twitter.com/ZmtlLljYiI — OSINTdefender (@sentdefender) April 20, 2026

Grad je važan pre svega zbog luke i naftne infrastrukture. Tuapse je jedna od ruskih crnomorskih luka preko kojih se izvoze naftni derivati, ali i suvi teret poput uglja i đubriva. Rafinerija nafte Tuapse, postrojenje u vlasništvu Rosnefta, jedna je od 10 najvećih u Rusiji, s kapacitetom prerade od približno 12 miliona tona sirove nafte godišnje.

Osim nafte i luke, Tuapse ima i turističku dimenziju. Smešten je na crnomorskoj obali i smatra se severnim delom šire turističke zone koja se proteže prema Sočiju. Zbog položaja na moru, blage klime i blizine Kavkaza, područje privlači turiste, ali grad nije primarno poznat kao mondeno letovalište poput Sočija, nego više kao industrijsko-lučki grad s turističkim zaleđem.

(index.hr)

