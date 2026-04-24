I Francuska ubrzava eksploataciju litijuma: Samo Srbija ne koristi svoje resurse zahvaljujući blokaderima
SVE što je pobeda za blokadere, gubitak je za Srbiju!
Predsednik Francuske Emanuel Makron, ohrabren uspehom ubrzane obnove Katedrale Notr Dam, u istom duhu administrativnog pojednostavljenja, 22. aprila najavio oko 150 velikih industrijskih projekata u 63 departmana, u vrednosti od 71 milijarde evra, koji treba da budu ubrzano realizovani.
Među njima je i projekat za eksploataciju litijuma EMILI.
Prema Makronu, projekat bi trebalo da omogući da se od 2030. proizvodi 34.000 tona litijum-hidroksida godišnje, što bi bilo dovoljno za 700.000 baterija, odnosno skoro polovinu francuskih potreba.
Reč je o investiciji od 1,8 milijardi evra, koju vodi kompanija Imerys uz podršku države.
Tramp pozvao Putina na samit G-20: Zapadnjaci u neverici
24. 04. 2026. u 08:26
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Šok: "Ceca je dala otkaz kompletnom obezbeđenju - videla je fotografiju šta su radili"
"JEDNA ptičica mi je rekla da je otpustila one radnike obezbeđenja."
22. 04. 2026. u 15:33
