I Francuska ubrzava eksploataciju litijuma: Samo Srbija ne koristi svoje resurse zahvaljujući blokaderima

SVE što je pobeda za blokadere, gubitak je za Srbiju!

Foto: Tanjug/ Christophe Petit Tesson (POOL)

Predsednik Francuske Emanuel Makron, ohrabren uspehom ubrzane obnove Katedrale Notr Dam, u istom duhu administrativnog pojednostavljenja, 22. aprila najavio oko 150 velikih industrijskih projekata u 63 departmana, u vrednosti od 71 milijarde evra, koji treba da budu ubrzano realizovani.

Među njima je i projekat za eksploataciju litijuma EMILI.

Prema Makronu, projekat bi trebalo da omogući da se od 2030. proizvodi 34.000 tona litijum-hidroksida godišnje, što bi bilo dovoljno za 700.000 baterija, odnosno skoro polovinu francuskih potreba.

Reč je o investiciji od 1,8 milijardi evra, koju vodi kompanija Imerys uz podršku države.