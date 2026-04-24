Sprečen teroristički napad u Moskvi: Ima mrtvih, teroriste vrbovala ukrajinska specijalna služba preko društvene mreže

М.А.С.

24. 04. 2026. u 08:23

FEDERALNA služba bezbednosti saopštila je da je sprečen teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora (Rusko regulatorno telo za javne komunikacije), koji je pripreman po nalogu Kijeva.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Kako se navodi, privedeno je sedmoro pristalica desne radikalne i neofašističke ideologije koji su učestvovali u pripremi napada. Oni su planirali da podmetnu eksploziv pod automobil.

 - Osamnaestog aprila ove godine sprečen je teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora, a plan je bio da njihov automobil bude dignut u vazduh - navodi se u saopštenju FSB.

Teroriste je vrbovala ukrajinska specijalna služba preko Telegrama.

Šef grupe je Moskovljanin, koji je prilikom privođenja pružao oružani otpor i zato su ga pripadnici FSB neutralisali.

Kod njih je, kako se navodi u saopštenju, pronađen eksploziv težine jedan kilogram, granata, pištolji i simboli ukrajinskih vojnika.

Ukrajinske obaveštajne službe pokušavaju da poremete napore za obezbeđivanje informacionog prostora u Rusiji, uključujući blokiranje Telegrama.

Protivnik aktivno koristi ovu aplikaciju za razmenu poruka za izvršenje sabotaža, terorizma, ekstremizma, sajber prevara i drugih teških zločina, ističe se u saopštenju FSB.

(Sputnjik)

