Sprečen teroristički napad u Moskvi: Ima mrtvih, teroriste vrbovala ukrajinska specijalna služba preko društvene mreže
FEDERALNA služba bezbednosti saopštila je da je sprečen teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora (Rusko regulatorno telo za javne komunikacije), koji je pripreman po nalogu Kijeva.
Kako se navodi, privedeno je sedmoro pristalica desne radikalne i neofašističke ideologije koji su učestvovali u pripremi napada. Oni su planirali da podmetnu eksploziv pod automobil.
- Osamnaestog aprila ove godine sprečen je teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora, a plan je bio da njihov automobil bude dignut u vazduh - navodi se u saopštenju FSB.
Teroriste je vrbovala ukrajinska specijalna služba preko Telegrama.
Šef grupe je Moskovljanin, koji je prilikom privođenja pružao oružani otpor i zato su ga pripadnici FSB neutralisali.
Kod njih je, kako se navodi u saopštenju, pronađen eksploziv težine jedan kilogram, granata, pištolji i simboli ukrajinskih vojnika.
Ukrajinske obaveštajne službe pokušavaju da poremete napore za obezbeđivanje informacionog prostora u Rusiji, uključujući blokiranje Telegrama.
Protivnik aktivno koristi ovu aplikaciju za razmenu poruka za izvršenje sabotaža, terorizma, ekstremizma, sajber prevara i drugih teških zločina, ističe se u saopštenju FSB.
(Sputnjik)
