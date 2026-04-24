Amerikanci pripremaju pakao u Ormuskom moreuzu: SAD planiraju „dinamičko uništenje“ iranske flote ako padne primirje, navode izvori
AMERIČKI vojni zvaničnici razvijaju nove planove za moguće napade na iranske kapacitete u oblasti Ormuskog moreuza u slučaju da propadne prekid vatre sa Iranom, navelo je više izvora.
Prema tim navodima, razmatraju se opcije "dinamičkog ciljanja" iranskih kapaciteta u i oko Ormuskog moreuza, južnog dela Arapskog zaliva i Omanskog zaliva, uključujući male brze čamce, plovila za postavljanje mina i druga sredstva koja se smatraju asimetričnim kapacitetima Iran, preneo je CNN.
Izvori navode da bi takvi udari bili usmereni na sprečavanje mogućeg zatvaranja ključnih plovnih puteva, što bi imalo značajne posledice po globalnu ekonomiju i energetsku trgovinu.
U tekstu je navedeno i da je deo iranskih obalskih raketnih kapaciteta i dalje operativan, kao i da Iran raspolaže velikim brojem malih plovila koja mogu biti korišćena u napadima na brodove.
Prema istim navodima, američki vojni planeri razmatraju i šire opcije, uključujući napade na infrastrukturu dvostruke namene i energetske objekte, kao i moguće ciljanje pojedinih vojnih lidera i struktura za koje se tvrdi da ometaju pregovore.
Izvori su, takođe, rekli da američka vojska ima značajno prisustvo na Bliskom istoku, uključujući nosače aviona i druge pomorske snage, dok se deo operacija odnosi i na presretanje i ukrcavanje na brodove povezane sa Iranom.
Zvaničnici Pentagona navode da je vojska spremna da predsedniku SAD ponudi različite opcije, dok se istovremeno ističe da administracija preferira diplomatsko rešenje, ali da mogućnost nastavka vojnih operacija ostaje otvorena.
(Tanjug)
