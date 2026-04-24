Vrhovni vođa Hamnei se obratio svom narodu: Jedinstvo Irana razbija neprijateljske planove

V.N.

24. 04. 2026. u 07:58

VRHOVNI vođa Islamske revolucije Sejed Modžtaba Hoseini Hamnei poručio je danas da izuzetno jedinstvo iranske nacije izaziva raskol među neprijateljima i jača nacionalnu koheziju.

Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hamnei je na mreži Iks naveo da je "neobično jedinstvo" među građanima poremetilo planove onih koji, kako je naveo, žele da "potkopaju" Iran, uz poziv da se zahvalnost tom jedinstvu pokaže kroz konkretna dela kako bi se dodatno učvrstila nacionalna kohezija, preneo je iranski Press TV.

 - Neprijateljske medijske operacije, usmerene na umove i psihu ljudi, nameravaju da potkopaju nacionalno jedinstvo i bezbednost. Neka naš nemar ne dozvoli da se ova zloslutna namera ostvari - istakao je on.

Hamnei je upozorio i na, kako je naveo, "psihološki rat" neprijatelja, zaključivši da on ima za cilj da oslabi jedinstvo i stabilnost. U poruci je naveo i da su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli veliki rat protiv Irana, u kojem su ubijeni Hamnei i više visokih vojnih komandanata, što je dovelo do iranskih odmazdnih napada raketama i dronovima tokom više od 40 dana. Predsednik Irana Masud Pezeškijan i predsednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Kalibaf odbacili su sinoć tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o unutrašnjim previranjima u Iranu, rekavši da u toj zemlji nema podele na sledbenike tvrde i umerene linije.

 - U Iranu nema sledbenika tvrde ili umerene linije - navodi se u saopštenju zvaničnika i ističe da su svi oni "Iranci i revolucionari", preneo je Skaj njuz.

Ovakav stav ponovio je i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je na društvenim mrežama napisao da su svi Iranci ujedinjeni, više nego ikad ranije. Tramp je ranije na društvenim mrežama objavio da u Iranu postoje različite frakcije koje se bore između sebe, tako da mu je “veoma teško da proceni ko je njihov lider”.

(Tanjug)

Rusija raznela Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio bez rukavica
Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

23. 04. 2026. u 13:30

Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!
Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 15:50

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU: Treći američki nosač aviona stigao blizu Irana, iranski lideri odbacili Trampove tvrdnje o unutrašnjim podelama
uživoKRIZA NA BLISKOM ISTOKU: Treći američki nosač aviona stigao blizu Irana, iranski lideri odbacili Trampove tvrdnje o unutrašnjim podelama

PRIMIRJE u Libanu produženo je za tri nedelje nakon što su se izraelski i libanski predstavnici sastali u Beloj kući. Sukob između Izraela i Hezbolaha je među ključnim tačkama spoticanja u mirovnim naporima SAD i Irana. Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je odbio da da vremenski okvir za rešavanje rata u Iranu.

24. 04. 2026. u 07:30 >> 08:08

Na blokadu Kalinjingrada - atomski odgovor! Britanci na manevrima u oblasti Baltičkog mora pripremaju severnoevropske zemlje za sukob sa RF
Na blokadu Kalinjingrada - atomski odgovor! Britanci na manevrima u oblasti Baltičkog mora pripremaju severnoevropske zemlje za sukob sa RF

Pod rukovodstvom Velike Britanije ujedinjene snage Danske, Estonije, Finske, Islanda, Letonije, Litvanije, Holandije, Norveške i Švedske na zajedničkim manevrima vežbaju scenario morske blokade kao i mogućeg zauzimanja Kalinjingradske oblasti. To je postala uobičajena praksa manevara u sklopu pojačane aktivnosti NATO u regionu Baltika.

24. 04. 2026. u 07:00

Noćas sam dobio poruku... Vojislav Šešelj saopštio zabrinjavajuću vest

"Noćas sam dobio poruku..." Vojislav Šešelj saopštio zabrinjavajuću vest