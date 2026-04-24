Dva zemljotresa, jedan za drugim! Na udaru omiljeno letovalište mnogih Srba
TOKOM jutarnjih sati 24. aprila zabeležena su dva zemljotresa na području Krita u Grčkoj, od kojih je jači dostigao magnitudu od 5,6 stepeni po Rihteru.
Prvi potres se dogodio u 05:18 časova, na dubini od 10 kilometara.
Nekoliko sati kasnije, u 07:28 časova, registrovan je još jedan potres jačine 4,4 stepena, takođe na dubini od 10 kilometara. Oba zemljotresa dogodila su se u relativno bliskom području, što može ukazivati na pojačanu seizmičku aktivnost u ovom delu Egejskog mora.
Ovakvi potresi su uobičajeni za region Mediterana, koji se nalazi na trusnom području gde dolazi do sudara tektonskih ploča. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.
(Tanjug)
Imam sve vreme sveta, ali Iranu ističe: Novi talas Trampovih pretnji
23. 04. 2026. u 21:31
Poznato stanje crnogorskih pomoraca na Ormuskom moreuzu: Zbog ratne situacije, brod je...
23. 04. 2026. u 18:25
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Šok: "Ceca je dala otkaz kompletnom obezbeđenju - videla je fotografiju šta su radili"
"JEDNA ptičica mi je rekla da je otpustila one radnike obezbeđenja."
22. 04. 2026. u 15:33
