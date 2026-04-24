PRIMIRJE u Libanu produženo je za tri nedelje nakon što su se izraelski i libanski predstavnici sastali u Beloj kući. Sukob između Izraela i Hezbolaha je među ključnim tačkama spoticanja u mirovnim naporima SAD i Irana. Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je odbio da da vremenski okvir za rešavanje rata u Iranu.

Foto: Veštačka inteligecija/Gemini

Sjedinjene Države nude nagradu do 10 miliona dolara za informacije o vođi iračke šijitske milicije Kata'ib Sajid al-Šuhada (KSS), koju podupire Iran.

Help stop the violence and attacks against U.S. diplomatic facilities and innocent civilians in Iraq.



Send us your tip. pic.twitter.com/VeufJKfOyx — Rewards for Justice (@RFJ_USA) April 23, 2026

Američki Stejt Department, putem svog programa "Nagrade za pravdu", identifikovao je vođu kao Hašima Finjana Rahima al-Sarajia, a njegovu grupu označio kao terorističku, piše Gardian.

RIA: Rusija među prijateljskim zemljama koje Iran oslobađa takse za prolaz kroz Ormuz

Teheran je "prijateljske zemlje", među kojima je i Rusija, izuzeo iz obaveze da plaćaju putarinu za prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je za RIA Novosti iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali.

„Ne znam šta će se desiti u budućnosti. Međutim, naše Ministarstvo spoljnih poslova trenutno pokušava da iskoristi izuzetke predviđene za prijateljske zemlje, poput Rusije“, odgovorio je Džalali na pitanje s tim u vezi, prenosi danas ruska agencija.

Iran je ranije objavio nameru da naplaćuje putarinu za tranzit kroz Ormuz, navodeći kao razlog troškove bezbednosti. Iranski parlament je saopštio da će putarina zavisiti od vrste i količine tereta, kao i od stepena rizika, a Teheran je juče prvi put dobio prihode od tranzitnih taksi.

Sjedinjene Države i Iran su 8. aprila objavili dvonedeljni prekid vatre, ali naknadni pregovori nisu dali rezultate. SAD su objavile blokadu iranskih luka i obećale da će je ukinuti tek nakon postizanja sporazuma, a Islamska Republika je odgovorila zatvaranjem Ormuskog moreuza i odbijanjem daljeg kontakta sa Sjedinjenim Državama.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp je produžio primirje, rekavši da će ostati na snazi dok Iran ne pripremi predlog za rešenje i dok se strane ne sastanu.

Treći američki nosač aviona stigao blizu Irana

Još jedan američki nosač aviona trenutno se približava svom odredištu u blizini Irana, što ga čini trećim takve vrste u tom području.

Centralna komanda SAD, koja nadgleda operacije na Bliskom istoku, danas je objavila da je USS Džordž H. V. Buš stigao u blizini, u Indijski okean.

The US aircraft carrier USS George H.W. Bush is expected to reach the Middle East in 3 to 5 days.



At the same time, Israel has been told that Trump has given Iran a new deadline until Sunday. pic.twitter.com/ZTOhU26tI8 — Current Report (@Currentreport1) April 22, 2026

Još nije sasvim jasno šta će nosač aviona raditi, ali veliki delovi sredstava američke mornarice do sada su bili uključeni u blokiranje pristupa iranskim lukama u Ormuskom moreuzu.

Iranski lideri odbacili Trampove tvrdnje o unutrašnjim podelama

Predsednik Irana Masud Pezeškijan i predsednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Kalibaf odbacili su sinoć tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o unutrašnjim previranjima u Iranu, rekavši da u toj zemlji nema podele na sledbenike tvrde i umerene linije.

"U Iranu nema sledbenika tvrde ili umerene linije", navodi se u saopštenju zvaničnika i ističe da su svi oni "Iranci i revolucionari", preneo je Skaj njuz.

Ovakav stav ponovio je i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je na društvenim mrežama napisao da su svi Iranci ujedinjeni, više nego ikad ranije.

Tramp je ranije na društvenim mrežama objavio da u Iranu postoje različite frakcije koje se bore između sebe, tako da mu je "veoma teško da proceni ko je njihov lider".

Tramp materijale nađene u zaplenjenom kineskom brodu nazvao "strogo poverljivim"

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u četvrtak da ne može da otkrije konkretne materijale pronađene u brodu koji je u ponedeljak presretnut iz Kine u Iran, nazivajući ih "strogo poverljivim".

"Da, bilo je stvari tamo, ali to je strogo poverljivo", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, dodajući: "Imamo mnogo toga što smo dobili".

Na pitanje da li je ljut na Kinu zbog pokušaja kršenja američke blokade iranskih luka, Tramp je rekao "ne", dodajući da SAD rade "isto sa drugim zemljama".

Tramp je nastavio da upozorava Iran da ne baca mine u Ormuskom moreuzu, nazivajući to "veoma glupom stvari".

Šta je poznato oko postignutog primirja Libana i Izraela?

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je učešće predsednika SAD u posredovanju između Izraela i Libana "omogućilo" produženje prekida vatre i izrazio optimizam u pogledu izgleda za mir. Rubio je takođe rekao da su i Izrael i Liban žrtve Hezbolaha, dodajući: "Narod Libana zaslužuje da živi u zemlji koja je mirna i prosperitetna".

Dok su se diplomatski razgovori odvijali u Beloj kući u četvrtak, Hezbolah, koji podržava Iran i Izrael su razmenili napade. Hezbolah je lansirao rakete prema severnom Izraelu, prema lokalnim medijima, a izraelska vojska je saopštila da je presrela nekoliko lansiranja raketa ispaljenih iz Libana na izraelsku teritoriju.

Nakon njegovih komentara ranije danas o ratu u Iranu, Tramp je upitan o uticaju na cene gasa. Predsednik je rekao da Amerikanci mogu očekivati da će potrošiti više novca "još neko vreme". Predsednik je ponudio malo jasnoće o vremenskom okviru za okončanje rata sa Iranom.

Govoreći o vestima o vojniku američkih specijalnih snaga koji je uhapšen zbog navodnog klađenja na hvatanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Tramp je izrazio zabrinutost zbog rastućeg trenda klađenja na geopolitičke događaje. Svet je "postao neka vrsta kazina", rekao je Tramp.

SAD "ne bi želele da utiču" na iranske fudbalere na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da SAD "ne bi želele da utiču na [iranske] sportiste" koji žele da učestvuju na predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu ovog leta.

Iran će igrati protiv Novog Zelanda, Egipta i Belgije, pri čemu će dve utakmice biti domaćini u Los Anđelesu, a druga u Sijetlu. Međutim, u sredu su se pojavili izveštaji da američki specijalni izaslanik Paolo Zampoli, izaslanik Trampa, pokušava da zameni Iran Italijom, koja se nije kvalifikovala.

Kada je zamoljen da pojasni, Zampoli je za CNN rekao da je predložio ideju Trampu i predsedniku FIFA Đaniju Infantinu, dodajući da je, koliko on razume, Iran ne planira da učestvuje. Iako rat izaziva očigledne komplikacije, Iran je naznačio da želi da bude uključen u turnir i radi na načinima da to učini bezbedno.

Ogladio se Rubio

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da SAD nisu zabranile učešće Irana na turniru: "Problem sa Iranom ne bi bili njihovi sportisti. Bio bi to neki drugi ljudi koje bi [oni] želeli da povedu sa sobom - od kojih neki imaju veze sa IRGC-om. Možda im nećemo moći dozvoliti", rekao je Rubio novinarima u Ovalnom kabinetu u četvrtak, misleći na Korpus islamske revolucionarne garde, elitno krilo iranske vojske. Dodao je da su svi izveštaji o tome da je Iran zamenjen Italijom samo spekulacija. Na Iranu je da odluči da li će sportisti doći u SAD ili ne, rekao je Rubio.

- Ono što ne mogu da dovedu je gomila terorista IRGC-a u našu zemlju i da se pretvaraju da su novinari i sportski treneri - nastavio je.

"Produženi prekid vatre u Libanu nije 100%"

Produženo prekid vatre u Libanu "nije 100 odsto", prema rečima izraelskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Denija Danona, koji je rekao da se pita da li je libanska vlada sposobna da sprovede primirje u južnom Libanu, gde deluje Hezbolah, koga podržava Iran.

- Moram biti iskren. Znate, libanska vlada nema kontrolu nad Hezbolahom, a Hezbolah šalje rakete pokušavajući da sabotira prekid vatre. A Izrael, mi moramo da uzvratimo. Svaki put kada vidimo pretnju, preduzimamo akciju - rekao je Džimu Skiutu sa CNN-a.

Produženje prekida vatre usledilo je nakon današnjih pregovora u Beloj kući između libanskih i izraelskih diplomata.

Danon je rekao da je sporazum bolji nego što je postojao ranije: "To je znatno bolja situacija. Nije 100%. Nadam se... da ću videti da je libanska vojska zapravo u stanju da sprovede i sprovede ovaj prekid vatre".

Trampova "zver" stigla na Bliski istok

Nosač aviona USS George H.W. Bush sada je stigao u područje odgovornosti američke Centralne komande, čime je postao treći nosač aviona koji se nalazi na Bliskom istoku tokom krhkog primirja u ratu s Iranom.

"Buš" se sada nalazi u Indijskom okeanu, prema objavi vojne komande na društvenim mrežama. USS Abraham Lincoln je smešten u Arapskom moru, dok je USS Gerald R. Ford u Crvenom moru.

USS George H.W. Bush, koji je napustio matičnu luku u Norfolku u saveznoj državi Virdžinija krajem marta, prvo je prešao Atlantski okean, a zatim napravio neuobičajen potez skretanjem ka jugu i plovidbom oko Rta dobre nade, pre nego što je krenuo ka vodama Bliskog istoka.

Libanski i izraelski ambasadori zahvalili Trampu na "istorijskom“ trenutku

Govoreći pored Trampa u Ovalnom kabinetu, izraelski ambasador u SAD Jehiel Lajter rekao je da Izrael i Liban „nikada nisu bili jedno uz drugo više nego danas“, prenosi AP.

Lajter je zahvalio Trampu i potpredsedniku Džej Di Vensu na danu za koji je rekao da je decenijama u nastajanju.

"Nastavićemo dalje, radeći na miru. Nadajmo se da ćemo ga dobiti što je pre moguće“, rekao je.

Libanska ambasadorka u SAD Nada Hamadeh Moavad zahvalila je Trampu što je predsedavao „ovim istorijskim trenutkom“. Dodala je: „Mislim da uz vašu pomoć, uz vašu podršku, možemo ponovo učiniti Liban velikim.“

Tramp: Prekid vatre između Izraela i Libana biće produžen

Tramp kaže da će prekid vatre između Izraela i Libana biti produžen za 3 nedelje.

Izjava dolazi nakon što su se predstavnici obe zemlje sastali u Beloj kući u četvrtak, prenosi AP.

Sastanak je „prošao veoma dobro“, rekao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. „Sjedinjene Države će sarađivati sa Libanom kako bi mu pomogle da se zaštiti od Hezbolaha.“

Tramp je rekao da će u „bliskoj budućnosti“ ugostiti izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua i libanskog predsednika Džozefa Auna u Beloj kući.

Desetodnevni prekid vatre objavljen je 16. aprila, čime su pauzirane borbe između Izraela i militantne grupe Hezbolah.

BONUS VIDEO