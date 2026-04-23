Nemačka obnavlja silu koju je imala tokom Trećeg Rajha: Rusi imaju samo jednu poruku
NAJVAŽNIJE je da se Nemačka, koja je objavila planove za stvaranje najmoćnije vojske u Evropi, ne vrati tamo gde je bila nekoliko puta u istoriji, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Najvažnije je da se ne vrati tamo gde je bila nekoliko puta u istoriji. To je najbitnije - ocenio je Peskov za ruske medije, odgovarajući na pitanje o težnjama Nemačke u vezi sa usvajanjem vojne strategije po prvi put u svojoj posleratnoj istoriji.
Mnoge Evropljane podilazi jeza kada čitaju o nemačkoj vojnoj strategiji i planovima Berlina da stvori najjaču vojsku u Evropi, istakao je portparol.
Berlin je zvanično, po prvi put u svojoj istoriji, usvojio vojnu strategiju. U dokumentu se navodi cilj stvaranja najmoćnije vojske u Evropi do 2039. godine.
(Sputnjik)
