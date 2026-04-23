Usisava vazduh, pluća protivnika odmah pucaju: Uz pomoć ove "zveri" Rusi trenutno gaze Zaporošku oblast (VIDEO)

RUSKE trupe za nuklearno-biološku hemijsku zaštitu 35. gardijske kombinovane armije rasporedile su termobaričke raketne artiljerijske sisteme TOS-1A kako bi bombardovale ukrajinske položaje u Zaporožkoj oblasti, gde kopnene snage značajno napreduju.

Snimci objavljeni iz naselja Komsomoljske pokazuju velike eksplozije dok sistemi TOS-1A izgleda nanose veliku štetu. Termobarična municija koju sistem ispaljuje funkcioniše tako što raspršuje gasovite oblake hemikalija u vazduh, koji se potom detoniraju vakuumskim eksplozivom, oslobađajući udarni talas visokog pritiska koji usisava vazduh iz zatvorenih prostora ogromnom silom. Rezultat je pucanje pluća svih prisutnih u blizini, piše magazin Military watch.

TOS-1A se smatra posebno optimalnim sredstvom za neutralizaciju kopnenih jedinica, a snimci su uveliko pokazali kako se sistemi koriste za neutralizaciju ukrajinskih jedinica koje su jako ukorenjene u većim naseljima. Dok TOS-1A koristi gusenične lansere bazirane na šasiji tenka T-72, ​​točkovita verzija sistema, TOS-2, predstavljena je 2020. godine i igrala je sve veću ulogu u ratnim naporima na ukrajinskom poprištu. Iako mu nedostaju terenske mogućnosti ili vatrena moć TOS-1A, TOS-2 je znatno brži i mobilniji, jeftiniji, jednostavniji za proizvodnju i zahteva manje održavanja. Analitičari su uveliko primetili da bi TOS-2 mogao biti bolje prilagođen uslovima na frontu u Ukrajini, gde su dronovi i municija koja se zadržava ostavili spora gusenična vozila sve ranjivijim.

Trenutno se procenjuje novi sistem u „TOS seriji“, TOS-3, koji je, izgleda, namenjen postizanju mnogo većih dometa dejstva integracijom težih artiljerijskih granata. Sistem je navodno opremljen lanserom sa 15 cevi, u odnosu na 24 na TOS-1A i 18 na TOS-2, što oslobađa prostor za veće količine pogonskog goriva na svakoj raketi. Novi sistem će navodno imati domet preko 20 kilometara, u poređenju sa samo 10 kilometara za TOS-1, čime se rešava jedan od glavnih nedostataka sistema i značajno smanjuje rizik tokom operacija. Navodno ima koristi od digitalnih sistema za upravljanje vatrom i navigaciju, kao i od superiorne stabilnosti radi poboljšanja preciznosti pri dejstvu na velikim daljinama. Ukoliko artiljerijske granate ostanu pristupačne uprkos većim dimenzijama, ulazak sistema u upotrebu mogao bi biti prekretnica koja će omogućiti mnogo šire lansiranje termobaričnih udara.

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu