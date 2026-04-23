Rođaci nestalih vojnika slali preteće poruke ukrajinskom komandantu: Pobegao u Nemačku, bataljon koji je vodio zbrisan

KOMANDANT 53. odvojenog izviđačkog bataljona Oružanih snaga Ukrajine pobegao je u Nemačku nakon što je dobio pretnje od rođaka nestalih ukrajinskih vojnika koji su služili pod njegovom komandom, rekli su bezbednosni zvaničnici.

- Nakon što je dobio desetine pretećih poruka od rođaka nestalih vojnika na svojim ličnim nalozima na društvenim mrežama, Samboruk, komandant 53. odvojenog izviđačkog bataljona, pobegao je u Nemačku, gde trenutno boravi u svom stanu u Frankfurtu na Majni - rekao je izvor, prenosi RIA Novosti.

Prema rečima izvora, ovo može ukazivati na to da je 53. izviđački bataljon izgubio borbenu sposobnost.

