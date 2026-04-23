Francuski "kišobran" nad Evropom: Nukelarna doktrina Francuske o odvraćanju izazvala rekaciju Moskve

Francuski nuklearni kišobran mogao bi da pokrije Evropu, ali i da izazove gnev Rusije.

Kao predsednik jedine nuklearne sile unutar EU, Emanuel Makron u poslednje vreme intenzivno promoviše tu ideju, ali je ključno razumeti da se ne radi o klasičnom NATO modelu "nuklearnog deljenja", kakav postoji pod okriljem SAD. Francuski koncept se zasniva na onome što Pariz naziva "prošireno odvraćanje", odnosno na političko-strateškoj zaštiti evropskih saveznika bez prenosa kontrole nad nuklearnim oružjem.

U tom okviru, Francuska je već postigla sporazum sa Danskom, a vodi razgovore sa više drugih evropskih zemalja, među kojima se izdvajaju Nemačka i Poljska, ali i Holandija, Belgija, Švedska i Grčka, uz već postojeću tesnu saradnju sa Velikom Britanijom.

Ove države neće biti korisnici nuklearnog oružja u tehničkom smislu, već partneri u širem sistemu konsultacija i potencijalne vojne koordinacije. Saradnja podrazumeva strateški dijalog o bezbednosnim pretnjama, učešće u zajedničkim vojnim vežbama, kao i razmatranje eventualnog raspoređivanja sredstava sposobnih za nuklearno odvraćanje, pre svega vazduhoplovnih platformi poput aviona "rafal".

MAKRON I ERDOGAN O REGIONALNOJ BEZBEDNOSTI Makron je prethodnih dana imao kontakte sa turskim predsednikom Redžepom Erdoganom u okviru intenziviranih diplomatskih konsultacija o regionalnoj bezbednosti. Razgovori su vođeni uglavnom telefonski i kroz diplomatske kanale, u kontekstu krize na Bliskom istoku i tenzija u pomorskim zonama od strateškog značaja. Fokus je bio na potrebi očuvanja stabilnosti u istočnom Mediteranu i širem regionu, bezbednosti plovidbe i koordinaciji unutar NATO, kao i na političkim naporima da se izbegne dalja eskalacija. Turska, kao ključna regionalna sila i čuvar moreuza, ima važnu ulogu u tim razgovorima.

Za sada se jedino Danska formalno dogovorila o bližoj saradnji sa Francuskom u oblasti nuklearnog odvraćanja, ali taj dogovor ima pre svega političko-strateški karakter i ne podrazumeva razmeštanje nuklearnog oružja niti deljenje kontrole nad njim. Reč je o produbljenim konsultacijama i mogućim zajedničkim vežbama.

Kao najzainteresovaniji partner profilisala se Poljska, zbog bezbednosnog konteksta na istoku Evrope. Makron je početkom sedmice bio u Gdanjsku gde je s premijerom Donaldom Tuskom davao novi zamah francusko-poljskom partnerstvu. Na dnevnom redu samita bili su nuklearni štit, vojni sateliti i odbrambena industrija. Makron je najavio da će do leta biti omogućen konkretan napredak u oblasti nuklearnog odvraćanja između dve zemlje.

- Među stvarima koje ćemo svakako razmotriti nalaze se razmena informacija, zajedničke vežbe, a može biti i raspoređivanja u Poljskoj francuskih aviona koji nose nuklearno oružje – rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Tuskom.

Samit u Gdanjsku predstavljao je prvu konkretnu primenu sporazuma o prijateljstvu i pojačanoj saradnji, potpisanog u maju prošle godine u Nansiju, kojim je Poljska podignuta na nivo glavnih saveznika Francuske, među kojima je i Nemačka.

Suštinska razlika između francuskog i američkog modela je u tome što Pariz ne deli nuklearno oružje niti operativnu kontrolu nad njim. Odluka o eventualnoj upotrebi ostaje isključivo u rukama francuskog predsednika, što znači da ni Berlin, ni Varšava, niti bilo koja druga evropska prestonica ne bi imale direktan uticaj na aktiviranje tog arsenala.

NAVROCKI ČUVA NEZAVISNOST Predsednik Poljske Karol Navrocki protivi se učešću Poljske u programu "Sejf" Evropske unije, koji podrazumeva desetine milijardi evra za odbranu. Dok vlada u tome vidi priliku za modernizaciju vojske i industrije, Navrocki se poziva na pretnje po nezavisnost svoje zemlje.

Ono što Pariz nudi partnerima nije, dakle, fizičko razmeštanje nuklearnog oružja po evropskim teritorijama u klasičnom smislu, već političko i vojno uvezivanje kroz signal da bi napad na ključne evropske države mogao biti tretiran kao pretnja vitalnim interesima Francuske. U tom smislu, potencijalna rotacija borbenih aviona sa nuklearnim kapacitetom, zajedničke vežbe i unapređena koordinacija imaju pre svega funkciju odvraćanja i demonstracije spremnosti, a ne stvaranja novog sistema raspoređenih nuklearnih snaga.

Varšava, zbog svoje geopolitičke pozicije i percepcije bezbednosne pretnje sa istoka, snažno zagovara jačanje evropskih garancija i otvoreno podržava ideju francuskog nuklearnog kišobrana. Berlin, s druge strane, kao ključni politički i ekonomski akter Evrope, pristupa ovoj inicijativi opreznije, balansirajući između oslanjanja na američku zaštitu i potrebe za jačanjem evropske strateške autonomije. Upravo su ove dve zemlje odigrale centralnu ulogu u tome da se ta tema iz teorijskog domena prebaci u konkretne političke i vojne razgovore na evropskom nivou.

U tom kontekstu, dodatnu dimenziju raspravi daje i reakcija Moskve. Ruski zvaničnici su više puta upozorili da bi svako dalje približavanje nuklearne infrastrukture zapadnih saveznika ruskim granicama moglo da dovede do redefinisanja potencijalnih ciljeva u slučaju eskalacije. Posebno su pominjane baltičke države kao moguće mete u scenariju u kome bi Rusija procenila da se suočava sa direktnom nuklearnom pretnjom. U aktuelnoj situaciji, deo analitičara postavlja pitanje da li bi takva logika mogla da se eventualno proširi i na druge evropske zemlje koje bi bile obuhvaćene francuskim konceptom proširenog odvraćanja.