Mađarska povukla veto: EU odobrila kredit Ukrajini i nove sankcije Rusiji
Ambasadori zemalja Evropske unije (EU) odobrili su danas isplatu kredita od 90 milijardi evra Ukrajini i novi paket sankcija Rusiji, nakon što je Mađarska povukla veto, saopštilo je kiparsko predsedavanje Savetom Evropske unije, a konačna potvrda država članica očekuje se do četvrtka.
Prepreka je otklonjena nakon što je mađarska naftna kompanija MOL saopštila da je dobila obaveštenje Ukrtransnafta, ukrajinskog operatera naftovoda Družba, da je počeo da prima sirovu naftu iz Belorusije danas u podne i da se očekuje da će prve pošiljke sirove nafte nakon ponovnog pokretanja ukrajinskog dela sistema naftovoda stići u Mađarsku i Slovačku najkasnije do sutra.
EU je još prošle godine dogovorila ovaj kredit kako bi obezbedila finansijsku likvidnost Ukrajine tokom 2026. i 2027. godine, ali je Mađarska blokirala odluku. Premijer Mađarske Viktor Orban, optužio je ranije Ukrajinu da ometa tranzit ruske nafte kroz naftovod oštećen u napadima Rusije.
Zastoj je ujedno odložio i usvajanje novog paketa sankcija protiv Rusije, koji je prvobitno trebalo da bude uveden povodom četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.
Izgledi Ukrajine da dobije kredit dodatno su poboljšani nakon što je Orban izgubio parlamentarne izbore u Mađarskoj 12. aprila, napominje Rojters.
Lider pobedničke stranke Tisa Peter Mađar najavio je da neće blokirati evropska sredstva za Kijev, iako se očekuje da će novu funkciju preuzeti tek narednog meseca.
(Tanjug)
Preporučujemo
Nema nuklearnog udara na Iran: Bela kuća saopštila da Tramp nije razmatrao tu opciju
22. 04. 2026. u 16:04
Veliki neuspeh Trampa: Amerikanci nisu ostvarile glavne ciljeve napada na Iran
22. 04. 2026. u 15:59
Rat na Bliskom istoku: Bela kuća: Nije bilo govora o nuklearnoj opciji; London mobiliše 30 zemalja protiv Irana?
22. 04. 2026. u 07:51 >> 15:53
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
"Potvrđena idiotkinja!" Rus izvređao Melonijevu, Italija uputila protest: "Fašistički ološ, izdala birače"
ITALIJA je uputila oštar protest Rusiji nakon uvredljivih izjava ruskog TV voditelja na račun premijerke Đorđe Meloni, dok joj je predsednik države pružio podršku i osudio skandalozne komentare.
22. 04. 2026. u 08:44
