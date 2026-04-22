Mađarska povukla veto: EU odobrila kredit Ukrajini i nove sankcije Rusiji

Ambasadori zemalja Evropske unije (EU) odobrili su danas isplatu kredita od 90 milijardi evra Ukrajini i novi paket sankcija Rusiji, nakon što je Mađarska povukla veto, saopštilo je kiparsko predsedavanje Savetom Evropske unije, a konačna potvrda država članica očekuje se do četvrtka.

Foto: Pixabay/Ralphs_Fotos

Prepreka je otklonjena nakon što je mađarska naftna kompanija MOL saopštila da je dobila obaveštenje Ukrtransnafta, ukrajinskog operatera naftovoda Družba, da je počeo da prima sirovu naftu iz Belorusije danas u podne i da se očekuje da će prve pošiljke sirove nafte nakon ponovnog pokretanja ukrajinskog dela sistema naftovoda stići u Mađarsku i Slovačku najkasnije do sutra.

EU je još prošle godine dogovorila ovaj kredit kako bi obezbedila finansijsku likvidnost Ukrajine tokom 2026. i 2027. godine, ali je Mađarska blokirala odluku. Premijer Mađarske Viktor Orban, optužio je ranije Ukrajinu da ometa tranzit ruske nafte kroz naftovod oštećen u napadima Rusije.

Zastoj je ujedno odložio i usvajanje novog paketa sankcija protiv Rusije, koji je prvobitno trebalo da bude uveden povodom četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

Izgledi Ukrajine da dobije kredit dodatno su poboljšani nakon što je Orban izgubio parlamentarne izbore u Mađarskoj 12. aprila, napominje Rojters.

Lider pobedničke stranke Tisa Peter Mađar najavio je da neće blokirati evropska sredstva za Kijev, iako se očekuje da će novu funkciju preuzeti tek narednog meseca.

(Tanjug)