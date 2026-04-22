Rus pokušao da raznese zgradu Ministarstva odbrane u Moskvi: Ukrajinci ga vrbovali, ali FSB reagovala munjevito
FEDERALNA služba bezbednosti Rusije (FSB) privela je u Moskvi državljanina Rusije koji je, po naređenju zabranjenih ukrajinskih terorističkih organizacija, planirao da detonira eksplozivnu napravu kod zgrada Ministarstva odbrane Rusije.
Privedeni je kontaktirao teroriste, nakon čega je, po njihovom zadatku, došao u Moskvu da izvrši teroristički napad koristeći improvizovanu eksplozivnu napravu.
FSB dodaje da je privedeni planirao da posle terorističkog napada ode u Ukrajinu kako bi učestvovao u vojnim operacijama protiv Oružanih snaga Rusije. On je priznao krivicu, ističe se u saopštenju.
(Sputnjik)
