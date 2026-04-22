Svet

Rus pokušao da raznese zgradu Ministarstva odbrane u Moskvi: Ukrajinci ga vrbovali, ali FSB reagovala munjevito

М.А.С.

22. 04. 2026. u 09:14

FEDERALNA služba bezbednosti Rusije (FSB) privela je u Moskvi državljanina Rusije koji je, po naređenju zabranjenih ukrajinskih terorističkih organizacija, planirao da detonira eksplozivnu napravu kod zgrada Ministarstva odbrane Rusije.

Рус покушао да разнесе зграду Министарства одбране у Москви: Украјинци га врбовали, али ФСБ реаговала муњевито

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Privedeni je kontaktirao teroriste, nakon čega je, po njihovom zadatku, došao u Moskvu da izvrši teroristički napad koristeći improvizovanu eksplozivnu napravu.

U saopštenju se dodaje da mu je oduzet pametni telefon, koji je koristio za komunikaciju sa svojim nalogodavcem.

FSB dodaje da je privedeni planirao da posle terorističkog napada ode u Ukrajinu kako bi učestvovao u vojnim operacijama protiv Oružanih snaga Rusije. On je priznao krivicu, ističe se u saopštenju.

(Sputnjik)

Drugi pišu

Pročitajte više

Rusi slave! Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije

