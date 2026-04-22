Bajden ih uvukao u NATO, Tramp im želi sreću sa Rusijom: SAD ostavljaju Evropu bez oružja zbog Irana, skandinavske zemlje prve na udaru
VAŠINGTON odlaže isporuke oružja i vojne opreme zemljama EU jer su njegovi sopstveni arsenali iscrpljeni zbog rata sa Iranom.
Saveznici su o tome već obavešteni.
Prvo će biti revidirani rasporedi za Skandinaviju i baltički region. RIA Novosti izveštavaju o kom je oružju reč i zašto se nestašica ne može odmah rešiti.
Najverovatnije se ovo odnosi na sisteme protivvazdušne i raketne odbrane, kao i na njihovu municiju. Potrošnja protivvazdušnih raketa u sukobu sa Teheranom premašila je sva očekivanja. Prethodnih godina, SAD su već mnogo trošile na isporuku ove kritične municije Ukrajini. Ali operacija „Epski bes“ bukvalno je iscrpela američke arsenale, posebno rakete „Patriot PAC-3“ i presretače sistema za odbranu na velikim visinama (THAAD).
Potpuna blokada Irana: Amerikanci objavili da su ostvarili "pomorsku superiornost"
15. 04. 2026. u 08:44
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Američki obaveštajac o ubistvu dece: „Mi smo teroristi"; Livit: Još nedelju dana rata?
30. 03. 2026. u 07:34 >> 22:39
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Neće više nastupati: Zdravko Čolić odbio koncerte, ovo je razlog
KAO razlog Zdravko Čolić je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.
21. 04. 2026. u 10:37
