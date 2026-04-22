Bajden ih uvukao u NATO, Tramp im želi sreću sa Rusijom: SAD ostavljaju Evropu bez oružja zbog Irana, skandinavske zemlje prve na udaru

VAŠINGTON odlaže isporuke oružja i vojne opreme zemljama EU jer su njegovi sopstveni arsenali iscrpljeni zbog rata sa Iranom.

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Saveznici su o tome već obavešteni.

Prvo će biti revidirani rasporedi za Skandinaviju i baltički region. RIA Novosti izveštavaju o kom je oružju reč i zašto se nestašica ne može odmah rešiti.

Najverovatnije se ovo odnosi na sisteme protivvazdušne i raketne odbrane, kao i na njihovu municiju. Potrošnja protivvazdušnih raketa u sukobu sa Teheranom premašila je sva očekivanja. Prethodnih godina, SAD su već mnogo trošile na isporuku ove kritične municije Ukrajini. Ali operacija „Epski bes“ bukvalno je iscrpela američke arsenale, posebno rakete „Patriot PAC-3“ i presretače sistema za odbranu na velikim visinama (THAAD).