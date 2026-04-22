uživoRat na Bliskom istoku: Napadnut brod u Ormuzu; Bela kuća: Nije bilo govora o nuklearnoj opciji; Tramp najavljuje nove pregovore?
RAT na Bliskom istoku ušao je u 52. dan
Napadnut brod u Ormuzu
Teretni brod koji je povezan sa Grčkom napadnut je u blizini Ormuskog moreuza, rekao je danas grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis za CNN.
Jeftine rakete i dronovi probili preskupu američku odbranu
SAD i Izrael su izgubili više od dvadeset aviona u Iranskom ratu, zajedno sa mnogim visokoprofilnim radarskim sistemima, uključujući do četiri THAAD radara i katarski nadograđeni radar za rano upozoravanje AN/FPS-132 Block 5 (UEWR). Čak je i USS Gerald R. Ford, najnapredniji američki nosač aviona, onesposobljen.
Hezbolah poslao dron na izraelski artiljerijski položaj
Hezbolah je preuzeo odgovornost za današnji napad dronom na izraelske trupe u južnom Libanu, navodeći da je ciljao izraelski artiljerijski položaj na rtu Ras al-Bajada južno od Tira.
Hezbolah je naveo da je taj napad odgovor na izraelska kršenja primirja.
Izraelska vojska je saopštila da je presrela dron koji je Hezbolah lansirao na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, kao i da nema povređenih.
Hezbolah je u utorak lansirao više raketa na izraelske trupe u južnom Libanu, kao i dron na Izrael.
Izraelska vojska je saopštila da nije odgovorila na te napade, osim što je pogodila raketni bacač korišćen u napadu.
Novi mirovni pregovori mogući već u petak
Nova runda pregovora između SAD i Irana mogla bi da bude održana u Pakistanu već u petak, javljaju mediji, pozivajući se na američkog predsednika Donalda Trampa i neimenovane pakistanske izvore.
Trampova crna lista
Bela kuća je sastavila crnu listu zemalja NATO-a koje nisu podržale američku agresiju na Iran, a članice su rangirane prema doprinosu savezu, pišu mediji pozivajući se na neimenovane izvore.
SAD nisu ostvarile glavne ciljeve napada na Iran
Politikolog Džon Miršmajer naveo je da SAD nisu uspele da ostvare četiri glavna cilja napada na Iran, a to su potpuni prestanak obogaćivanja uranijuma; zaustavljanje podrške Hutima, Hamasu i Hezbolahu; likvidacija programa balističkih raketa i promena državnog uređenja.
Bela kuća: Nije bilo govora o nuklearnoj opciji
Bela kuća odbacila je danas kao neistinite tvrdnje da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom sastanka o krizi sa Iranom navodno pokušao da upotrebi nuklearne kodove, prenose mediji.
Iran razbio mrežu MOSAD-a
Iranske vlasti su pogubile čoveka zbog toga što je izraelskoj obaveštajnoj agenciji Mosad odavao informacije o zemlji, javio je lokalni državni emiter.
- Mehdi Farid, špijun režima koji je Mosadu odavao važne informacije o zemlji, pogubljen je - javio je iranski državni emiter.
Napominje se da je bio funkcioner i rukovodilac Iranskog komiteta za civilnu odbranu.
Sprema se velika zapadnjačka operacija u Ormuzu
Vojni stručnjaci iz više od 30 zemalja održaće dvodnevne razgovore u Londonu o daljim koracima za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i izradu detaljnih planova međunarodne misije za zaštitu pomorskog saobraćaja, saopštila je britanska vlada.
Više od 10 zemalja prošle nedelje je izrazilo spremnost da se priključi misiji koju predvode Velika Britanija i Francuska, sa ciljem zaštite brodskog saobraćaja kroz strateški važan moreuz, kada bezbednosni uslovi to dozvole, preneo je Rojters.
Inicijativa je usledila nakon video konferencije kojoj je prisustvovalo oko 50 zemalja iz Evrope, Azije i Bliskog istoka, a koja je održana i kao signal Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da Vašingtonu nije potrebna pomoć saveznika.
Britanski ministar odbrane Džon Hili je rekao da je cilj sastanka da se diplomatski dogovor pretoči u konkretan plan za zaštitu slobode plovidbe i podršku trajnom prekidu vatre u regionu. Kako je saopštilo britansko Ministarstvo odbrane, učesnici razgovora razmatraće vojne kapacitete, sistem komandovanja i kontrole, kao i način raspoređivanja snaga u regionu. Britanske vlasti navode da će planovi biti usmereni na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza nakon uspostavljanja održivog prekida vatre.
Tramp "dao" Iranu nekoliko dana
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je iranskim vlastima rok od nekoliko dana da se ujedine oko pregovaračke pozicije i vrate mirovnim razgovorima, uz upozorenje da bi u suprotnom produženi prekid vatre mogao da bude okončan, objavio je portal Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike.
Prema navodima izvora, Tramp je spreman da produži prekid vatre još tri do pet dana kako bi Iran imao vremena da formira jasnu kontraponudu o okončanju sukoba i rešavanju pitanja iranskog nuklearnog programa. Američki zvaničnici tvrde da unutar iranskog rukovodstva postoji dubok raskol između civilnih pregovarača i vojnog vrha, posebno komandnog kadra Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), dok vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei navodno gotovo ne komunicira sa pregovaračima.
Podela je, kako se navodi, postala očigledna nakon prve runde pregovora u Islamabadu, kada su komandanti IRGC-a odbacili deo predloga o kojima su razgovarale iranske diplomate. Dodatne tenzije pojavile su se kada je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči najavio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, što je vojni vrh odbio da sprovede.
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
