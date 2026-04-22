RAT na Bliskom istoku ušao je u 52. dan

Sprema se velika zapadnjačka operacija u Ormuzu

Vojni stručnjaci iz više od 30 zemalja održaće dvodnevne razgovore u Londonu o daljim koracima za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i izradu detaljnih planova međunarodne misije za zaštitu pomorskog saobraćaja, saopštila je britanska vlada.

Više od 10 zemalja prošle nedelje je izrazilo spremnost da se priključi misiji koju predvode Velika Britanija i Francuska, sa ciljem zaštite brodskog saobraćaja kroz strateški važan moreuz, kada bezbednosni uslovi to dozvole, preneo je Rojters.

Inicijativa je usledila nakon video konferencije kojoj je prisustvovalo oko 50 zemalja iz Evrope, Azije i Bliskog istoka, a koja je održana i kao signal Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da Vašingtonu nije potrebna pomoć saveznika.

Britanski ministar odbrane Džon Hili je rekao da je cilj sastanka da se diplomatski dogovor pretoči u konkretan plan za zaštitu slobode plovidbe i podršku trajnom prekidu vatre u regionu. Kako je saopštilo britansko Ministarstvo odbrane, učesnici razgovora razmatraće vojne kapacitete, sistem komandovanja i kontrole, kao i način raspoređivanja snaga u regionu. Britanske vlasti navode da će planovi biti usmereni na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza nakon uspostavljanja održivog prekida vatre.

Tramp "dao" Iranu nekoliko dana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je iranskim vlastima rok od nekoliko dana da se ujedine oko pregovaračke pozicije i vrate mirovnim razgovorima, uz upozorenje da bi u suprotnom produženi prekid vatre mogao da bude okončan, objavio je portal Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima izvora, Tramp je spreman da produži prekid vatre još tri do pet dana kako bi Iran imao vremena da formira jasnu kontraponudu o okončanju sukoba i rešavanju pitanja iranskog nuklearnog programa. Američki zvaničnici tvrde da unutar iranskog rukovodstva postoji dubok raskol između civilnih pregovarača i vojnog vrha, posebno komandnog kadra Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), dok vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei navodno gotovo ne komunicira sa pregovaračima.

Podela je, kako se navodi, postala očigledna nakon prve runde pregovora u Islamabadu, kada su komandanti IRGC-a odbacili deo predloga o kojima su razgovarale iranske diplomate. Dodatne tenzije pojavile su se kada je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči najavio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, što je vojni vrh odbio da sprovede.

