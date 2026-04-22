RAT na Bliskom istoku ušao je u 52. dan

Amerikanci otkrili: Iran ima veće vojne kapacitete nego što se misli

Iran i dalje raspolaže značajnijim vojnim kapacitetima nego što su to javno priznali Bela kuća i Pentagon, navodi više američkih zvaničnika upoznatih sa obaveštajnim podacima. (Više o tome pročitajte OVDE)



Bela kuća: Samo Tramp odlučuje o roku za odluku Irana o produžetku primirja

Vremenski okvir da se Iran izjasni o produžetku prekida vatre diktiraće samo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.



Nafta skače na svaki šušanj o ratu

Cene nafte danas su porasle za blizu četiri odsto, nakon obnovljenih napada na brodove u Persijskom zalivu. Cena nafte Brent kretala se na nivou od 101 dolara po barelu, a američka sirova nafta na oko 92 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Pentagon: Raščišćavanje Ormusza od mina moglo bi da traje do šest meseci

Raščišćavanje Ormuskog moreuza od mina koje je, prema američkim procenama, postavila iranska vojska moglo bi da traje i do šest meseci, a takva operacija verovatno neće da bude sprovedena dok se rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne završi, saopšteno je u brifingu Pentagona upućenom Kongresu.

Procenu je tokom zatvorenog izlaganja članovima Odbora za oružane snage Predstavničkog doma izneo visoki zvaničnik Ministarstva odbrane, a prenela su tri izvora upoznata sa sadržajem razgovora, prenose mediji.

IDF "lovio" novinarke

Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je danas da je Izrael "pratio i namerno gađao" novinarke Zeinab Faradž i Amal Halil, gađajući kuću u koju su se sklonile posle prvog izraelskog napada na južni libanski grad Tajri.

„Flota komaraca“: Više od 30 glisera IRGC-a primećeno u blizini Ormuskog moreuza

Njujork tajms je ranije objavio da američka vojska ne uspeva da uništi iransku „flotu komaraca“ koja blokira Ormuski moreuz.

Iran odlučuje o primirju

Iran još nije zauzeo zvaničan stav povodom produženja perioda primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos ranijim medijskim navodima da je Iran pristao na produžetak, prenosi agencija Tasnim pozivajući se na neimenovane izvore.

Trampu najviše državno priznanje Izraela

Američkom predsedniku Donaldu Trampu dodeljena je Izraelska nagrada, najviše državno priznanje u Izraelu, na godišnjoj ceremoniji povodom Dana nezavisnosti u Jerusalimu.

Izraelski ministar obrazovanja Joav Kiš obavestio je Trampa još u decembru da će mu biti dodeljeno priznanje u kategoriji "poseban doprinos jevrejskom narodu", prenosi Tajms of Izrael.

Aksios: Podele u Iranu između vojnog vrha i pregovaračkog tima

U Iranu postoji dubok sukob između pregovaračkog tima i vojnog vrha, uz primetan pad koordinacije u državnom aparatu, izjavio je danas neimenovani američki zvaničnik za Aksios.

Razaranje bez presedana

Više od 62.000 stambenih jedinica, prema proceni libanske vlade, uništeno je ili oštećeno u izraelskim napadima na Liban, pokazala je procena libanske vlade, rekao je danas šef Nacionalnog saveta za naučna istraživanja (CNRS) Čadi Abdalah.

Napadnut brod u Ormuzu

Teretni brod koji je povezan sa Grčkom napadnut je u blizini Ormuskog moreuza, rekao je danas grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis za CNN.

Jeftine rakete i dronovi probili preskupu američku odbranu

SAD i Izrael su izgubili više od dvadeset aviona u Iranskom ratu, zajedno sa mnogim visokoprofilnim radarskim sistemima, uključujući do četiri THAAD radara i katarski nadograđeni radar za rano upozoravanje AN/FPS-132 Block 5 (UEWR). Čak je i USS Gerald R. Ford, najnapredniji američki nosač aviona, onesposobljen.

Dok su SAD i Izrael ozbiljno degradirali iranske vojne i ratne sposobnosti, njihovi gubici takođe rastu. (Više o tome pročitajte OVDE)

Hezbolah poslao dron na izraelski artiljerijski položaj

Hezbolah je preuzeo odgovornost za današnji napad dronom na izraelske trupe u južnom Libanu, navodeći da je ciljao izraelski artiljerijski položaj na rtu Ras al-Bajada južno od Tira.

Hezbolah je naveo da je taj napad odgovor na izraelska kršenja primirja.

Izraelska vojska je saopštila da je presrela dron koji je Hezbolah lansirao na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, kao i da nema povređenih.

Hezbolah je u utorak lansirao više raketa na izraelske trupe u južnom Libanu, kao i dron na Izrael.

Izraelska vojska je saopštila da nije odgovorila na te napade, osim što je pogodila raketni bacač korišćen u napadu.

Novi mirovni pregovori mogući već u petak

Nova runda pregovora između SAD i Irana mogla bi da bude održana u Pakistanu već u petak, javljaju mediji, pozivajući se na američkog predsednika Donalda Trampa i neimenovane pakistanske izvore.



Trampova crna lista

Bela kuća je sastavila crnu listu zemalja NATO-a koje nisu podržale američku agresiju na Iran, a članice su rangirane prema doprinosu savezu, pišu mediji pozivajući se na neimenovane izvore.





SAD nisu ostvarile glavne ciljeve napada na Iran

Politikolog Džon Miršmajer naveo je da SAD nisu uspele da ostvare četiri glavna cilja napada na Iran, a to su potpuni prestanak obogaćivanja uranijuma; zaustavljanje podrške Hutima, Hamasu i Hezbolahu; likvidacija programa balističkih raketa i promena državnog uređenja.

Bela kuća: Nije bilo govora o nuklearnoj opciji

Bela kuća odbacila je danas kao neistinite tvrdnje da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom sastanka o krizi sa Iranom navodno pokušao da upotrebi nuklearne kodove, prenose mediji.

Iran razbio mrežu MOSAD-a

Iranske vlasti su pogubile čoveka zbog toga što je izraelskoj obaveštajnoj agenciji Mosad odavao informacije o zemlji, javio je lokalni državni emiter.

- Mehdi Farid, špijun režima koji je Mosadu odavao važne informacije o zemlji, pogubljen je - javio je iranski državni emiter.

Napominje se da je bio funkcioner i rukovodilac Iranskog komiteta za civilnu odbranu.

Sprema se velika zapadnjačka operacija u Ormuzu

Vojni stručnjaci iz više od 30 zemalja održaće dvodnevne razgovore u Londonu o daljim koracima za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i izradu detaljnih planova međunarodne misije za zaštitu pomorskog saobraćaja, saopštila je britanska vlada.

Više od 10 zemalja prošle nedelje je izrazilo spremnost da se priključi misiji koju predvode Velika Britanija i Francuska, sa ciljem zaštite brodskog saobraćaja kroz strateški važan moreuz, kada bezbednosni uslovi to dozvole, preneo je Rojters.

Inicijativa je usledila nakon video konferencije kojoj je prisustvovalo oko 50 zemalja iz Evrope, Azije i Bliskog istoka, a koja je održana i kao signal Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da Vašingtonu nije potrebna pomoć saveznika.

Britanski ministar odbrane Džon Hili je rekao da je cilj sastanka da se diplomatski dogovor pretoči u konkretan plan za zaštitu slobode plovidbe i podršku trajnom prekidu vatre u regionu. Kako je saopštilo britansko Ministarstvo odbrane, učesnici razgovora razmatraće vojne kapacitete, sistem komandovanja i kontrole, kao i način raspoređivanja snaga u regionu. Britanske vlasti navode da će planovi biti usmereni na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza nakon uspostavljanja održivog prekida vatre.

Tramp "dao" Iranu nekoliko dana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je iranskim vlastima rok od nekoliko dana da se ujedine oko pregovaračke pozicije i vrate mirovnim razgovorima, uz upozorenje da bi u suprotnom produženi prekid vatre mogao da bude okončan, objavio je portal Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima izvora, Tramp je spreman da produži prekid vatre još tri do pet dana kako bi Iran imao vremena da formira jasnu kontraponudu o okončanju sukoba i rešavanju pitanja iranskog nuklearnog programa. Američki zvaničnici tvrde da unutar iranskog rukovodstva postoji dubok raskol između civilnih pregovarača i vojnog vrha, posebno komandnog kadra Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), dok vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei navodno gotovo ne komunicira sa pregovaračima.

Podela je, kako se navodi, postala očigledna nakon prve runde pregovora u Islamabadu, kada su komandanti IRGC-a odbacili deo predloga o kojima su razgovarale iranske diplomate. Dodatne tenzije pojavile su se kada je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči najavio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, što je vojni vrh odbio da sprovede.

