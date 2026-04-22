Neverovatno "brza" popravka "Družbe": Igra Brisela i Zelenskog za naivne - gasovod od podneva počinje sa radom, a 90 miliona na račun

UKRAJINA će nastaviti sa pumpanjem nafte kroz naftovod Družba danas, 22. aprila.

Prema Ukrinformu, Rojters je ovo izvestio pozivajući se na izvor iz industrije.

- Pumpanje nafte trebalo bi da počne sutra u vreme ručka - rekao je zvaničnik. Prema njegovim rečima, mađarska naftna kompanija MOL je podnela svoj prvi zahtev za tranzit.

- MOL je već podneo zahteve za prve količine, koje će ići u jednakim razmerama Mađarskoj i Slovačkoj - objasnio je.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je u utorak rekao da je Ukrajina ispunila sve uslove za otključavanje 90 milijardi evra podrške.

- Popravili smo ga [naftovod]. Nadamo se da će i Evropska unija sprovesti sporazume - rekao je predsednik.

