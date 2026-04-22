Dao im je navodno nekoliko dana: Tramp preklinje Iran za pregovore, a sve uvija u oblandu ultimatuma

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je iranskim vlastima rok od nekoliko dana da se ujedine oko pregovaračke pozicije i vrate mirovnim razgovorima, uz upozorenje da bi u suprotnom produženi prekid vatre mogao da bude okončan, objavio je portal Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike.

Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Prema navodima izvora, Tramp je spreman da produži prekid vatre još tri do pet dana kako bi Iran imao vremena da formira jasnu kontraponudu o okončanju sukoba i rešavanju pitanja iranskog nuklearnog programa. Američki zvaničnici tvrde da unutar iranskog rukovodstva postoji dubok raskol između civilnih pregovarača i vojnog vrha, posebno komandnog kadra Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), dok vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei navodno gotovo ne komunicira sa pregovaračima.

Podela je, kako se navodi, postala očigledna nakon prve runde pregovora u Islamabadu, kada su komandanti IRGC-a odbacili deo predloga o kojima su razgovarale iranske diplomate. Dodatne tenzije pojavile su se kada je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči najavio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, što je vojni vrh odbio da sprovede.

Zbog neizvesnosti u Teheranu odložena je i nova runda pregovora u Pakistanu, na kojoj je trebalo da učestvuje potpredsednik SAD Džej Di Vens. Prema navodima američkih izvora, pojedini savetnici u Beloj kući razmatrali su mogućnost snažnih napada na iransku energetsku infrastrukturu, ali je Tramp odlučio da diplomatskim naporima pruži još vremena. Američki zvaničnici upozoravaju da bi vojna opcija mogla ponovo da bude razmotrena ukoliko posrednici iz Pakistana ne uspeju da obezbede povratak Irana za pregovarački sto u zadatom roku.

(Tanjug)