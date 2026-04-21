RAT na Bliskom istoku ušao je u 51. dan.

Ilustracija AI/ČetGPT

Iranski general: Uzvratićemo jako

Komandant Centralnog štaba iranske vojske Hatam al-Anbija, general-major Ali Abdolahi, upozorio je danas da su Oružane snage Irana spremne da odlučno, brzo i proporcionalno odgovore na svaku pretnju, naglasivši da neće dozvoliti, kako je naveo, "iskrivljavanje činjenica" o situaciji na terenu.

Tramp besan: Ili dogovor ili bombardovanje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da očekuje nastavak bombardovanja Irana ukoliko do srede uveče ne bude postignut dogovor o produženju prekida vatre, dodajući da "nema nameru" da produžava primirje.

Tramp je u telefonskom intervjuu za CNBC rekao da smatra da je nastavak vojnih akcija verovatan ukoliko pregovori ne uspeju.

26 iranski brodova probilo blokadu

Najmanje 26 iranskih brodova „flote u senci“ je navodno zaobišlo američku pomorsku blokadu u Ormuskom moreuzu, prema Lojds listu.

Od stupanja blokade na snagu 13. aprila, pomorski podaci pokazuju da desetine brodova nastavljaju da ulaze i izlaze iz iranskih luka, izvozeći teret iranskog porekla. Lojds list je saopštio da je najmanje 11 natovarenih tankera napustilo Omanski zaliv ili širi region tokom tog perioda.

Ni Vens nije otputovao u Pakistan

Dž. D. Vens će kasnije danas napustiti zajedničku bazu Endruz u blizini Vašingtona kako bi učestvovao u razgovorima u Pakistanu, izveštava ABC, pozivajući se na izvore iz Bele kuće.

Iranska delegacija zasad nije otputovala u Pakistan na pregovore

Iranska državna televizija objavila je na Telegramu da "zasad nijedna delegacija iz Irana nije otputovala u Islamabad, ni glavna ni pomoćna, ni početna ni naknadna".

U objavi se odbacuju, kako navode, "glasine" o odlasku ili dolasku delegacije i procenama o vremenu njenog dolaska koje su objavili "međunarodni mediji i regionalni izvori".

Istodobno se ponavlja stav iranskih zvaničnika, uključujući predsednika parlamenta i glavnog pregovarača Mohamada Baghera Galibafa, koji je ranije poručio da Teheran ne prihvata pregovore "u senci pretnji".

Izrael Kac zapretio lideru Hezbolaha: "Platiće glavom"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da će lider Hezbolaha Naim Kasem "platiti glavom" zbog napada na Izrael.

Kac je, govoreći na planini Hercl tokom godišnje ceremonije posvećene sećanju na pale vojnike, rekao da je zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom izdao naređenje izraelskim odbrambenim snagama da "deluju snažno, čak i tokom primirja", kako bi se zaštitili izraelski vojnici u Libanu od svake pretnje, preneo je Tajms of Izrael.

On je naglasio da Izrael smatra bezbednost stanovnika severa zemlje "ključnim prioritetom", uključujući i delovanje protiv pretnji severno od reke Litani u Libanu.

Menteri Pertahanan Israel Katz:

Israel tidak akan ragu untuk bertindak jika pemerintah Lebanon gagal melucuti senjata Hizbullah.



"Naim Qassem akan membayar dengan kepalanya"

Teheran: "Veoma opasne posledice" nakon američkog napada na iranski brod

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će američka akcija protiv iranskog trgovačkog broda u vodama Omanskog mora imati "veoma opasne posledice", osuđujući događaj kao, kako navode, "pomorski banditizam i teroristički čin".

U saopštenju se navodi da su američke snage napale iranski brod, ukrcale se na njega i onesposobile navigacione sisteme, kao i da je posada zajedno sa svojim porodicama "uzeta za taoce", preneo je portal "Press TV".

Teheran je zatražio hitno oslobađanje broda, mornara i njihovih porodica. Iranska strana tvrdi da ovaj incident predstavlja kršenje sporazuma o prekidu vatre od 8. aprila i "agresivni čin protiv Islamske Republike Iran". Ministarstvo te zemlje je upozorilo da će Iran "nesumnjivo iskoristiti sve svoje kapacitete" da zaštiti nacionalne interese, bezbednost i prava svojih građana, uz tvrdnju da SAD snose odgovornost za pogoršanje situacije u regionu.

Prema navodima, kao odgovor na američku akciju, iranske snage su ciljale nekoliko američkih vojnih brodova u tom području napadima dronovima.

Iranska vojska je saopštila da je bila spremna za direktan sukob, ali da je zbog prisustva članova porodica posade broda bila ograničena u daljim akcijama. Dodaje se da će, nakon što se obezbedi sigurnost civila na brodu, iranske oružane snage preduzeti dodatne mere protiv američkih snaga.

Iran pogubio muškarca zbog optužbi za veze sa Mosadom i podmetanje požara

Iran je pogubio muškarca optuženog da je predvodio mrežu povezanu sa izraelskom obaveštajnom službom Mosad i da je učestvovao u podmetanju požara u džamiji u Teheranu tokom januarskih protesta, objavio je portal Mizan.

Prema navodima te medijske kuće, osuđeni Amiralija Mirdžafara optužen je za podmetanje požara u džamiji Kolhak u Teheranu, kao i za "antibezbednosne aktivnosti".

Njegovu smrtnu kaznu potvrdio je Vrhovni sud Irana, a ona je sprovedena rano jutros, navodi Mizan.

Primirje između Izraela i Libana veoma krhko

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu pod pritiskom da postignu mirovni dogovor sa Iranom, ali da očekuje da će sporazum biti postignut "relativno brzo". Uprkos tome, kako se približava rok za prekid vatre u sredu, naredna faza pregovora ostaje neizvesna. Primirje između Izraela i Libana veoma krhko.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na oslobađanje posade nakon što su američke snage tokom vikenda zaplenile trgovački brod pod iranskom zastavom.

Ministarstvo je saopštilo da „oštro osuđuje“ ono što je nazvalo „nezakonitim i brutalnim delovanjem“ američke vojske u napadu na iranski trgovački brod „Tuska“ u nedelju.

Takođe je zahtevalo „neodložno oslobađanje“ posade broda i pozvalo nekoliko međunarodnih organizacija - uključujući UN - na „čvrst i ozbiljan odgovor“.

„Bez sumnje, Islamska Republika Iran će upotrebiti sve svoje kapacitete da brani nacionalne interese i bezbednost Irana i zaštiti prava i dostojanstvo iranskog naroda. Očigledno je da puna odgovornost za dalje komplikovanje situacije u regionu leži na SAD“, saopštilo je iransko ministarstvo.

Zaplenjen brod pod iranskom zastavom

Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je na društvenim mrežama fotografije broda za koji tvrdi da je teretni brod pod iranskom zastavom pod nazivom „Tuska“, koji je zaplenjen u nedelju nakon što je „pokušao da prekrši američku pomorsku blokadu“.

Jedna slika prikazuje crni dim koji se kulja iz velikog kontejnerskog broda, dok druga izgleda prikazuje isti brod sa američkim vojnim brodom u blizini.

U.S. forces patrol the Arabian Sea near M/V Touska, April 20, as the Iranian-flagged vessel's container cargo is searched after U.S. Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the U.S. naval blockade.

Donald Tramp je tokom vikenda rekao da su američki marinci presreli i preuzeli „punu kontrolu“ nad brodom u Omanskom zalivu nakon što su „napravili rupu u mašinskom prostoru“.

Američka vojska kaže da je naredila 27 brodova da se vrate u iranske luke od početka američke blokade pre nedelju dana.

Američke snage su saopštile da će presresti ili vratiti brodove koji putuju ka ili sa iranske obale u nastojanju da izvrše pritisak na Teheran i uskrate mu korist od izvoza nafte.

Iran je upozorio da će držati Ormuski moreuz zatvoren dok se blokada ne ukine.

Aksios: Vens putuje na pregovore u Pakistan

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens otputovaće u utorak u Pakistan na pregovore o Iranu, objavio je Aksios, pozivajući se na američke izvore.

Vens dolazi u Pakistan u trenutku kada ističe primirje, dok je predsednik SAD Donald Tramp zapretio da će pokrenuti novu kampanju bombardovanja iranskih mostova i elektrana ako ne bude postignut dogovor.

Prema izvorima, Bela kuća je čekala signal iz Teherana da će Iran poslati svoj pregovarački tim u Islamabad.

Izvor, upoznat sa situacijom, rekao je da su iranske vlasti odugovlačile sa odlukom zbog, naveo je, "očiglednog" pritiska IRGC-a na pregovarače da zauzmu čvršći stav i ne pristanu na razgovore bez prekida američke blokade.

U međuvremenu su pakistanski, egipatski i turski posrednici pozvali iransku stranu da učestvuje na sastanku.

Prema izvorima, iranski pregovarački tim čekao je odobrenje vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija koje je, navodi se, stiglo u ponedeljak uveče, prenosi Rojters.