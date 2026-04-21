Skriveni temelji moći: Da li je Orbanov poraz zapravo početak nove evropske desnice
IAKO je Viktor Orban pretrpeo izborni poraz u aprilu 2026. godine, njegovi podržavaoci i saveznici ističu njegovo političko nasleđe kao model za budućnost evropske desnice.
Tekstovi i izjave koji mu pružaju podršku uglavnom se fokusiraju na odbranu nacionalnog suvereniteta, tradicionalnih vrednosti i otpor briselskoj birokratiji.
Lideri poput italijanske premijerke Đorđe Meloni i slovačkog premijera Roberta Fica godinama su videli Orbana kao ideološkog uzora i saveznika u blokiranju politika EU koje smatraju štetnim, posebno u vezi sa migracijama i pomoći Ukrajini.
Orbanova „Moćna poruka” i vizija budućnosti
U svojim obraćanjima nakon izbora, sam Orban i njegovi medijski kanali naglašavali su sledeće uspehe:
Zaštita granica: Orban ističe da je Mađarska dokazala da je moguće zaustaviti ilegalnu migraciju i sačuvati sopstveni način života uprkos pritiscima iz Brisela.
Ekonomska suverenost: Kao uspeh se navodi otplata dugova MMF-u, stabilizacija javnih finansija i povećanje mađarskog vlasništva u strateškim sektorima poput bankarstva i energetike.
Hrišćanski identitet: Njegovi podržavaoci, poput američkih kongresmena i javnih ličnosti (npr. Rob Šnajder), hvale njegovu borbu za „slobodnu hrišćansku zemlju” i odbranu zajedničkog judeo-hrišćanskog nasleđa.
Orbanizam kao trajno nasleđe
Mnogi analitičari bliski desnici tvrde da je „Orbanizam” živ i nakon njegovog odlaska sa vlasti.
Čak se i pobednik izbora, Peter Mađar, u mnogim pitanjima oslanja na Orbanovu politiku, naprimer po odbijanju mešanja u rat u Ukrajini.
Preporučujemo
Fon der Lajenova upozorava Mađarsku: Vreme za EU sredstva ističe
20. 04. 2026. u 09:09
Brisel u problemu kako da finansira novi rat: Tenkovi ne idu na struju (VIDEO)
20. 04. 2026. u 21:43 >> 21:52
Dramatično priznanje: Rusija dominira, Brisel upozorava na zaostatak
20. 04. 2026. u 20:54
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)