Skriveni temelji moći: Da li je Orbanov poraz zapravo početak nove evropske desnice

IAKO je Viktor Orban pretrpeo izborni poraz u aprilu 2026. godine, njegovi podržavaoci i saveznici ističu njegovo političko nasleđe kao model za budućnost evropske desnice.

Tekstovi i izjave koji mu pružaju podršku uglavnom se fokusiraju na odbranu nacionalnog suvereniteta, tradicionalnih vrednosti i otpor briselskoj birokratiji.

Lideri poput italijanske premijerke Đorđe Meloni i slovačkog premijera Roberta Fica godinama su videli Orbana kao ideološkog uzora i saveznika u blokiranju politika EU koje smatraju štetnim, posebno u vezi sa migracijama i pomoći Ukrajini.

Orbanova „Moćna poruka” i vizija budućnosti

U svojim obraćanjima nakon izbora, sam Orban i njegovi medijski kanali naglašavali su sledeće uspehe:

Zaštita granica: Orban ističe da je Mađarska dokazala da je moguće zaustaviti ilegalnu migraciju i sačuvati sopstveni način života uprkos pritiscima iz Brisela.

Ekonomska suverenost: Kao uspeh se navodi otplata dugova MMF-u, stabilizacija javnih finansija i povećanje mađarskog vlasništva u strateškim sektorima poput bankarstva i energetike.

Hrišćanski identitet: Njegovi podržavaoci, poput američkih kongresmena i javnih ličnosti (npr. Rob Šnajder), hvale njegovu borbu za „slobodnu hrišćansku zemlju” i odbranu zajedničkog judeo-hrišćanskog nasleđa.



Orbanizam kao trajno nasleđe

Mnogi analitičari bliski desnici tvrde da je „Orbanizam” živ i nakon njegovog odlaska sa vlasti.

Čak se i pobednik izbora, Peter Mađar, u mnogim pitanjima oslanja na Orbanovu politiku, naprimer po odbijanju mešanja u rat u Ukrajini.