Skriveni temelji moći: Da li je Orbanov poraz zapravo početak nove evropske desnice

V.N.

21. 04. 2026. u 07:19

IAKO je Viktor Orban pretrpeo izborni poraz u aprilu 2026. godine, njegovi podržavaoci i saveznici ističu njegovo političko nasleđe kao model za budućnost evropske desnice.

Скривени темељи моћи: Да ли је Орбанов пораз заправо почетак нове европске деснице

Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Tekstovi i izjave koji mu pružaju podršku uglavnom se fokusiraju na odbranu nacionalnog suvereniteta, tradicionalnih vrednosti i otpor briselskoj birokratiji.

Lideri poput italijanske premijerke Đorđe Meloni i slovačkog premijera Roberta Fica godinama su videli Orbana kao ideološkog uzora i saveznika u blokiranju politika EU koje smatraju štetnim, posebno u vezi sa migracijama i pomoći Ukrajini. 

Orbanova „Moćna poruka” i vizija budućnosti
U svojim obraćanjima nakon izbora, sam Orban i njegovi medijski kanali naglašavali su sledeće uspehe:

Zaštita granica: Orban ističe da je Mađarska dokazala da je moguće zaustaviti ilegalnu migraciju i sačuvati sopstveni način života uprkos pritiscima iz Brisela.

Ekonomska suverenost: Kao uspeh se navodi otplata dugova MMF-u, stabilizacija javnih finansija i povećanje mađarskog vlasništva u strateškim sektorima poput bankarstva i energetike.

Hrišćanski identitet: Njegovi podržavaoci, poput američkih kongresmena i javnih ličnosti (npr. Rob Šnajder), hvale njegovu borbu za „slobodnu hrišćansku zemlju” i odbranu zajedničkog judeo-hrišćanskog nasleđa. 
 

Orbanizam kao trajno nasleđe
Mnogi analitičari bliski desnici tvrde da je „Orbanizam” živ i nakon njegovog odlaska sa vlasti.

Čak se i pobednik izbora, Peter Mađar, u mnogim pitanjima oslanja na Orbanovu politiku, naprimer po odbijanju mešanja u rat u Ukrajini.

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

