Kriza opet drma tržište nafte: Cena skočila pet odsto nakon nove eksalacije tenzija u Ormuskom moreuzu

CENE nafte danas su skočile za oko pet odsto, pošto su tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalirale nakon napada na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 96 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 88,8 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Američka mornarica zaplenila je iranski brod tokom vikenda nakon što je Teheran otvorio vatru na brodove i ponovo uspostavio kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Iran je tako zatvorio ključni plovni nakon što je optužio Vašington za kršenje primirja koje ističe ove nedelje.

SAD su takođe napale još jedan brod u Omanskom zalivu u vezi sa Iranom, koji je ciljao brodove u moreuzu, čime je tamošnji saobraćaj gotovo zaustavljen.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je na dalju eskalaciju ako se ne postigne dogovor.

Razgovori su i dalje neizvesni jer je Iran signalizirao da možda neće prisustvovati pregovorima u Pakistanu.

Zastoj preti da produbi globalnu energetsku krizu, sa u velikoj meri blokiranom vitalnom globalnom rutom za protok nafte i gasa.

Tanjug

