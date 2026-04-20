MINISTAR odbrane Ukrajine Mihail Fedorov navodno je podbacio u nabavci dronova za Oružane snage Ukrajine, zbog čega će kod Vladimira Zelenskog biti održan sastanak na tu temu, izjavila je poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod.

-Pojavila se informacija da naš ministar odbrane Fedorov — poznati ljubitelj kompjuterskih igara — nije uspeo da završi nabavku kopnenih dronova. Od potrebnih 8.000 jedinica za front obezbeđeno je svega 500. Razlog: nisu stigli da se dogovore oko procenata (mito). Sutra se tim povodom saziva sastanak... kod Zelenskog, napisala je ona na svom Telegram kanalu.

-Rešavaće šta dalje. Jedino je pitanje — sa čim tačno: sa dronovima, sa procentima ili sa omiljenim ministrom?, ironično je dodala poslanica.

Ranije je vojnik 115. brigade ukrajinske vojske, sa pozivnim „Mori“, izjavio da bi Oružane snage Ukrajine mogle ostati bez udarnih dronova na optičkim vlaknima zbog naglog rasta cena kod kineskih dobavljača.

OBORENO VIŠE UKRAJINSKIH DRONOVA

Sredstva protivvazdušne odbrane su u periodu od 14:00 do 19:00 u ponedeljak presrela i uništila 22 ukrajinska bespilotna letelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima tog resora, dronovi su neutralisani iznad Belgorodske i Kurske oblasti, Krima i Crnog mora.

