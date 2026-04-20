Užas! Majka i šestoro dece poginuli u ekslpoziji u porodičnoj kući u Pensilvaniji
MAJKA i šestoro dece uzrasta od tri do 11 godina poginuli su u eksploziji koja je dovela do požara u porodičnoj kući u Mil Holu u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, preneo je danas AP.
Uzrok eksplozije i dalje je predmet istrage, pri čemu se kao jedna od mogućnosti navodi curenje propana, uprkos tome što spoljni rezervoari tog gasa nisu eksplodirali niti doprineli eksploziji i požaru.
Vatrogasci koji su gasili kuću rekli su po dolasku na lice mesta da nije bilo moguće spasiti zarobljene u plamenu, i da su žrtve pronađene tek nakon gašenja požara i pretrage kuće.
Tanjug
