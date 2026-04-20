Tramp uporan da Iranu otme uranijum: Sporazum koji sklapamo sa Iranom biće mnogo bolji od Obaminog i Bajdenovog

SPORAZUM koji sklapamo sa Iranom biće mnogo bolji od JCPOA, poznatog kao „Iranski nuklearni sporazum“, koji su napisali Barak Husein Obama i Pospani Džo Bajden, jedan od najgorih sporazuma ikada sklopljenih u vezi sa bezbednošću naše zemlje, poručio je predsednik SAD Donald Tramp.

To je bio zagarantovani put ka nuklearnom oružju, što se neće, i ne može, dogoditi sa sporazumom na kojem radimo, dodao je američki lider u objavi na društvenoj mreži Istina.

-Oni su zapravo dali 1,7 milijardi dolara u „kešu“, utovarili ih u Boing 757 i poslali u Iran da bi ih iransko rukovodstvo potrošilo kako god mu je odgovaralo. Ispraznio je sav novac iz banaka u Vašingtonu, Virdžiniji i Merilendu. Ti bankari su rekli da nikada ranije nisu videli ništa slično. Pored toga, stotine milijardi dolara je plaćeno Iranu. Da nisam raskinuo taj „Sporazum“, nuklearno oružje bi bilo upotrebljeno protiv Izraela i širom Bliskog istoka, uključujući i naše dragocene američke vojne baze, istakao je Tramp.

Rekao je i da lažne vesti, poput „novinara“ Dejvida Ignatijusa iz „Vašington posta“, vole da pričaju o JCPOA, znajući da je on opasan i potpuna sramota za SAD.

-Ako se dogovor postigne pod „Trampom“, to će garantovati mir, bezbednost i sigurnost, ne samo za Izrael i Bliski istok, već i za Evropu, Ameriku i svuda drugde. To će biti nešto na šta će ceo svet biti ponosan, umesto godina sramote i poniženja koje smo bili primorani da trpimo zbog nesposobnog i kukavičkog vođstva, zaključio je predsednik SAD.

Delegacija SAD večeras stiže u Islamabad na pregovore sa Iranom

Tram je prethodno izjavio da će američka delegacija večeras stići u Islamabad na pregovore sa Iranom, prenose mediji.

Kako se navodi, dodao je da je spreman da se sastane sa iranskim rukovodstvom ako se postigne napredak.

Prethodno je iz kancelarije iranskog predsednika saopšteno da Teheran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora jer je Vašington prekršio preuzete obaveze.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje