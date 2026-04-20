Svet

"Gledam i čitam lažne vesti" Tramp: Izrael me nije nagovorio da napadnem Iran

Ana Đokić

20. 04. 2026. u 19:20

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da ga Izrael nije nagovorio da napadne Iran.

Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA

- Izrael me nikada nije nagovorio na rat sa Iranom, rezultati od 7. oktobra jesu potvrdili moje doživotno uverenje da Iran nikada ne može da ima nuklearno oružje. Gledam i čitam lažne vesti, stručnjake i ankete u potpunoj neverici - 90 odsto onoga što govore su laži i izmišljene priče, a ankete su nameštene, baš kao što su bili namešteni i predsednički izbori 2020. Baš kao i rezultati u Venecueli, o kojima mediji ne vole da pričaju - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je, takođe, rekao da će "rezultati u Iranu biti neverovatni".

- I ako su novi iranski lideri (promena režima!) pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost! - poručio je američki lider, u objavi uoči pregovora SAD sa Iranom koji bi trebalo da se nastave u Pakistanu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču

Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču