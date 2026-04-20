"Gledam i čitam lažne vesti" Tramp: Izrael me nije nagovorio da napadnem Iran

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da ga Izrael nije nagovorio da napadne Iran.

- Izrael me nikada nije nagovorio na rat sa Iranom, rezultati od 7. oktobra jesu potvrdili moje doživotno uverenje da Iran nikada ne može da ima nuklearno oružje. Gledam i čitam lažne vesti, stručnjake i ankete u potpunoj neverici - 90 odsto onoga što govore su laži i izmišljene priče, a ankete su nameštene, baš kao što su bili namešteni i predsednički izbori 2020. Baš kao i rezultati u Venecueli, o kojima mediji ne vole da pričaju - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je, takođe, rekao da će "rezultati u Iranu biti neverovatni".

- I ako su novi iranski lideri (promena režima!) pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost! - poručio je američki lider, u objavi uoči pregovora SAD sa Iranom koji bi trebalo da se nastave u Pakistanu.

(Tanjug)

