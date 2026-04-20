Ima mrtvih u stravičnoj saobraćajnoj nesreći: Trolejbus sleteo s puta i udario u prodavnicu
MUŠKARAC (55) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kada je trolejbus udario u prodavnicu u Salcburgu, u Austriji.
Kako lokalna policija navodi, sumnja se da je trolejbus sleteo kada je vozaču pozlilo, nakon čega je prešao na trotoar i udario direktno u staklenu fasadu prodavnice, prenosi list "Hojte".
Muškarac je bio blizu ulaza ili blagajne kada je autobus udario u zgradu i poginuo je na licu mesta. Kako list navodi, oko 30 ljudi zatražilo je medicinsku pomoć ili negu, od kojih su mnogi bili u stanju šoka.
Prema saopštenju Državne bolnice Salcburga, vozač je odmah nakon nesreće hitno operisan na odeljenju neurohirurgije i trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi.
Javno tužilaštvo je naložilo obdukciju preminulog i imenovanje veštaka radi utvrđivanja tačnih okolnosti nesreće, a istraga je u toku, kao i operacije izvlačenja vozila.
(Tanjug)
