Rusija jasna: Zapad koristi grubi silu protiv Irana, kao što je to radio protiv Jugoslavije
RUSIJA je oštro osudila američko-izraelske napade na Iran, ocenjujući da takvi postupci ne odgovaraju interesima većine zemalja u svetu i predstavljaju kršenje međunarodnog prava.
Državni sekretar i zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Jevgenij Ivanov izjavio je na Trećem sveruskom municipalnom forumu „Mala otadžbina – snaga Rusije“ da Zapad vodi „destruktivnu politiku uz primenu grube sile“, kao što su, prema njegovim rečima, nedavni napadi SAD i Izraela na Iran.
-To nema nikakve veze sa interesima većine zemalja i naroda globalnog Juga i Istoka, poručio je Ivanov, dodajući da takve akcije podrivaju osnovne principe međunarodnog prava i opšte ljudske vrednosti.
On je podsetio da u niz agresivnih poteza Zapada spadaju i bombardovanje Jugoslavije, intervencije u Iraku, Libiji i Siriji, kao i napadi na Jemen.
Ivanov je naglasio da se Rusija kategorički protivi svakom obnavljanju vojnih dejstava SAD i Izraela protiv Irana, kao i Izraela protiv Libana.
Posebno je osudio upotrebu sile protiv civilne infrastrukture.
-Neosnovana primena vojne sile protiv civilnih objekata nema nikakvo opravdanje. Jasno je da bi nastavak ovog konflikta imao ozbiljne negativne posledice ne samo po Bliski istok, već i po globalnu bezbednost, zaključio je Ivanov.
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Amerika i Izrael planiraju kopneni upad u Iran: Ruski Savet bezbednosti izdao upozorenje
15. 04. 2026. u 22:22
Pogledajte - Amerikanci rešetali iranski brod: Razarač otvorio vatru na Tousku, marinci preuzeli kontrolu! (VIDEO)
20. 04. 2026. u 07:35 >> 01:15
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
