Rusija jasna: Zapad koristi grubi silu protiv Irana, kao što je to radio protiv Jugoslavije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 04. 2026. u 15:24

RUSIJA je oštro osudila američko-izraelske napade na Iran, ocenjujući da takvi postupci ne odgovaraju interesima većine zemalja u svetu i predstavljaju kršenje međunarodnog prava.

Русија јасна: Запад користи груби силу против Ирана, као што је то радио против Југославије

Foto: RS/MPI/Capital pictures/Mandel NGAN/AFP/Sasan/MEI/Sipa Press/Profimedia

Državni sekretar i zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Jevgenij Ivanov izjavio je na Trećem sveruskom municipalnom forumu „Mala otadžbina – snaga Rusije“ da Zapad vodi „destruktivnu politiku uz primenu grube sile“, kao što su, prema njegovim rečima, nedavni napadi SAD i Izraela na Iran.

-To nema nikakve veze sa interesima većine zemalja i naroda globalnog Juga i Istoka, poručio je Ivanov, dodajući da takve akcije podrivaju osnovne principe međunarodnog prava i opšte ljudske vrednosti.

On je podsetio da u niz agresivnih poteza Zapada spadaju i bombardovanje Jugoslavije, intervencije u Iraku, Libiji i Siriji, kao i napadi na Jemen.

Ivanov je naglasio da se Rusija kategorički protivi svakom obnavljanju vojnih dejstava SAD i Izraela protiv Irana, kao i Izraela protiv Libana.

Posebno je osudio upotrebu sile protiv civilne infrastrukture.

-Neosnovana primena vojne sile protiv civilnih objekata nema nikakvo opravdanje. Jasno je da bi nastavak ovog konflikta imao ozbiljne negativne posledice ne samo po Bliski istok, već i po globalnu bezbednost, zaključio je Ivanov.

sputnikportal.rs

20. 04. 2026. u 12:16

