"Brisel od Srbije zahteva da pošalje svoje trupe protiv Rusije" Lavrov: Srbija na frontu borbe za nacionalnu nezavisnost
SRBIJA se suočava sa direktnim zahtevima Brisela da pošalje svoje trupe protiv Rusije, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na Parlamentarnoj skupštini Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB).
Lavrov je rekao da je ODKB zainteresovan da proširi horizonte saradnje sa prijateljskim zemljama, uključujući i u statusu posmatrača i partnera, među kojima je po parlamentarnoj liniji i Srbija, prenosi Sputnjik.
- I čini mi se da je veoma važno da se te veze održavaju i jačaju. Jer se i Srbija nalazi na frontu, na liniji borbe za nacionalnu nezavisnost i suočava se sa direktnim zahtevima birokrata iz Brisela da zauzme antirusku politiku, pa čak i da pošalje svoje trupe u taj blok, koji prete da će formirati protiv naše zemlje - istakao je Lavrov.
On je ranije danas upozorio da zbog krize u NATO-u Zapad može da formira novi blok uz učešće Ukrajine.
(Tanjug)
Preporučujemo
Lavrov o Ruteu: Neko će morati da se odvikne od navike da se krije iza "tatinih" leđa
18. 04. 2026. u 17:44
"Pobeda je za Putina samo daleki san" Rute: Evropa ne sme da izgubi fokus na Ukrajinu
15. 04. 2026. u 17:49
UKRAJINA 1.971 PUT PREKRŠILA PREKID VATRE: Oglasilo se rusko ministarstvo
12. 04. 2026. u 10:57
Američka ambasada izdala hitno upozorenje: Veliki rizik od napada
Američka ambasada u Bagdadu izdala je danas bezbednosno upozorenje najvišeg stepena na povećan rizik od napada na američke građane i objekte u Iraku, uključujući i područje Iračkog Kurdistana.
20. 04. 2026. u 16:58
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
