Pakistan odložio sporazum vredan 1,5 milijardi dolara: Ne isporučuju oružje i avione Sudanu
PAKISTAN je odložio sporazum vredan 1,5 milijardi dolara o isporuci oružja i aviona Sudanu, nakon što je Saudijska Arabija zatražila da se dogovor obustavi i saopštila da neće da finansira kupovinu, izjavili su danas pakistanski bezbednosni i diplomatski izvori.
Sukob između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) traje oko tri godine i prerastao je u jednu od najtežih humanitarnih kriza u svetu, uz sve veće uplitanje stranih interesa i rizik od raspada te zemlje bogate zlatom, prenosi Rojters.
Agencija je u januaru objavila da je sporazum u završnoj fazi i da je postignut uz posredovanje Saudijske Arabije, ali tada nije bilo poznato da li će Rijad finansirati posao.
(Tanjug)
Mađar presekao: Netanjahu će biti uhapšen ako kroči u Mađarsku
21. 04. 2026. u 08:36
Zanimljiva statistika: "Iran je na nas ispalio više dronova i projektila nego na Izrael!"
21. 04. 2026. u 08:28
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Varniči pred istek primirja na Bliskom istoku, pregovori pod znakom pitanja
21. 04. 2026. u 07:41 >> 08:23
Skriveni temelji moći: Da li je Orbanov poraz zapravo početak nove evropske desnice
21. 04. 2026. u 07:19
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
