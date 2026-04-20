Pakistan odložio sporazum vredan 1,5 milijardi dolara: Ne isporučuju oružje i avione Sudanu

PAKISTAN je odložio sporazum vredan 1,5 milijardi dolara o isporuci oružja i aviona Sudanu, nakon što je Saudijska Arabija zatražila da se dogovor obustavi i saopštila da neće da finansira kupovinu, izjavili su danas pakistanski bezbednosni i diplomatski izvori.

Zubair Abbasi/MEI / Sipa Press / Profimedia

Sukob između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) traje oko tri godine i prerastao je u jednu od najtežih humanitarnih kriza u svetu, uz sve veće uplitanje stranih interesa i rizik od raspada te zemlje bogate zlatom, prenosi Rojters.

Agencija je u januaru objavila da je sporazum u završnoj fazi i da je postignut uz posredovanje Saudijske Arabije, ali tada nije bilo poznato da li će Rijad finansirati posao.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSKI AVION SU-34 U AKCIJI: Pogledajte kako pilot bombarduje metu