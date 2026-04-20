Razbijen lanac prostitucije u Milanu: Među klijentima i poznati fudbaleri

T.J.

20. 04. 2026. u 14:43

MILANSKA policija je razotkrila lanac prostitucije koji je organizovala agencija za poslovnu pratnju, među čijim klijentima su bili i poznati fudbaleri.

Разбијен ланац проституције у Милану: Међу клијентима и познати фудбалери

Foto: Angelo D'Amico/Alamy/Profimedia

U akciji je zaplenjeno 1,2 miliona evra, preneli su danas italijanski mediji.

U okviru operacije koju je sprovela Finansijska policija Milana, u koordinaciji sa kancelarijom javnog tužioca, za četiri osobe određen je kućni pritvor zbog njihove uloge u organizovanju prostitucije i pranju novca stečenog na taj način, preneo je Milano tudej.

Kako se navodi, na papiru se radilo o agenciji za planiranje događaja, koja je u praksi, ustvari, regrutovala žene za poslovnu pratnju, a one su u nekim slučajevima pružale seksualne usluge u zamenu za veoma velike sume novca.

Sve ovo je organizovano za bogate klijente, uključujući i neke fudbalere italijanske prve lige, Serije A, iako nijedan od njih nije pod istragom, navodi milanski list.

Tokom istrage, kako je objašnjeno u saopštenju tužilaštva, prikupljeni su obimni dokazi o načinu delovanja četvorice osumnjičenih, koji su radili zajedno sa drugim osobama uključenim u nezakonite aktivnosti.

Pripadnici policije su u akciji zaplenili prihod stečen na ovakav način u vrednosti od preko 1,2 miliona evra.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su ostvarivali prihod koji je bio potpuno nesrazmeran njihovim poreskim prijavama, a koji se gotovo isključivo može pripisati profitu eskort agencije.

(Tanjug)

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
20. 04. 2026. u 12:16

