Razbijen lanac prostitucije u Milanu: Među klijentima i poznati fudbaleri
MILANSKA policija je razotkrila lanac prostitucije koji je organizovala agencija za poslovnu pratnju, među čijim klijentima su bili i poznati fudbaleri.
U akciji je zaplenjeno 1,2 miliona evra, preneli su danas italijanski mediji.
U okviru operacije koju je sprovela Finansijska policija Milana, u koordinaciji sa kancelarijom javnog tužioca, za četiri osobe određen je kućni pritvor zbog njihove uloge u organizovanju prostitucije i pranju novca stečenog na taj način, preneo je Milano tudej.
Kako se navodi, na papiru se radilo o agenciji za planiranje događaja, koja je u praksi, ustvari, regrutovala žene za poslovnu pratnju, a one su u nekim slučajevima pružale seksualne usluge u zamenu za veoma velike sume novca.
Sve ovo je organizovano za bogate klijente, uključujući i neke fudbalere italijanske prve lige, Serije A, iako nijedan od njih nije pod istragom, navodi milanski list.
Tokom istrage, kako je objašnjeno u saopštenju tužilaštva, prikupljeni su obimni dokazi o načinu delovanja četvorice osumnjičenih, koji su radili zajedno sa drugim osobama uključenim u nezakonite aktivnosti.
Pripadnici policije su u akciji zaplenili prihod stečen na ovakav način u vrednosti od preko 1,2 miliona evra.
Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su ostvarivali prihod koji je bio potpuno nesrazmeran njihovim poreskim prijavama, a koji se gotovo isključivo može pripisati profitu eskort agencije.
(Tanjug)
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
