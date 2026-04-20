Energetska misija - Meloni ide u Azerbejdžan: Italija zna kako da se odupre krizi i krene napred

Ormuz se otvara, Ormuz se zatvara, Ormuz se ponovo otvara ali samo za nekoliko brodova - bolje se pripremiti za najgore.

Zato će premijerka Đorđa Meloni biti u Bakuu za dve nedelje:

„Italija zna kako da se odupre krizi i krene napred“.

Prepoznajući iranski haos, krenula je u traženju svake alternativne rute za snabdevanje naftom i gasom.

Posle misije u Alžiru, potom u Persijskom zalivu, treća će biti u Azerbejdžanu kako bi se „garantovalo naciji da ne ostane bez svojh fundamentalnih resursa“.

Italijanska vlada, dakle, kreće se na dva fronta u vezi sa međunarodnom krizom, s jedne strane kako je premijerka izjavila na pariskom samitu voljnih o italijanskoj mogućoj odbrambenoj pomorskoj misiji, ali posle konsolidovanog primirja i uz odobrenje Parlamenta, kakva je praksa.

U vezi sa tim ministar Guido Kroseto je najavio da bi osam italijanskih minolovaca moglo stići na bliskoistočno područje u roku od 21 dana posle odobrenja Parlamenta. S druge strane tu je Melonijeva misija u Baku, najverovatnije 5. maja radi povećanja snabdevanja gasom.

Azerbejdžan godišnje snabdeva sa 16-17 procenata potreba Italije za naftom i gasom koji dolazi iz Transjadranskog gasovoda (TAP-a) dugog skoro 900 kilometara koji transportuje prirodni gas iz zemlje do apulijske obale Melenduljo, prolazeči kroz Grčku, Albaniju i preko Jadranskog mora. TAP isporučuje približno 11 milijardi kubnih metara gasa Italiji svake godine, od priblino 60 milijardi kubnih metara koje uvozi, jer ne ostaje sav gas koji stiše iz Azerbejdžana preko TAP-a Italiji, deo se usmerava na evropska tržišta.

Cilj vlade je da sada poveća ovu ponudu, ispručujući najmanje dve milijarde dodatnih kubnih metara gasa godišnje, a možda i da se dostigne do 15 milijardi ukupno, što je jednako četvrtini italijanskih ukupnih potreba.

Azerbejdžansko Ministarsto energetike je objavilo da je u periodu januar-mart 2026. godine Azerbejdžan izvezao 6,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa, što je povećanje za 8,3 procenta u poređenju sa istim periodom prethodne godine. U istom kvartalu, ukupna proizvodnja gasa u zemlji ostala je stabilna na 12,6 milijardiu kubnih metara.

A tu je i pitanje nafte, Italija je vodeći kupac azerbejdžanske sirove nafte, što predstavlja 45 procenata celokuponog izvoza, „oko 10 miliona tona godišnje, koje prodaje porodici Morati, između ostalih“. Suština sporazuma o povećanju snabdevanja energijom mogla bi se ticati odmbrambenog sektora; sporazuma o vojnoj saradnji koji postoji između Bakua i Rima od 2017. godine, što je dovelo do kupovine dva taktička aviona Leonardo S-27J. Sada bi Azerbejdžan mogao biti zainteresovan da proširi svoju kupovinu od Leonarda.