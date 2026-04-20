Energetska misija - Meloni ide u Azerbejdžan: Italija zna kako da se odupre krizi i krene napred
Ormuz se otvara, Ormuz se zatvara, Ormuz se ponovo otvara ali samo za nekoliko brodova - bolje se pripremiti za najgore.
Zato će premijerka Đorđa Meloni biti u Bakuu za dve nedelje:
„Italija zna kako da se odupre krizi i krene napred“.
Prepoznajući iranski haos, krenula je u traženju svake alternativne rute za snabdevanje naftom i gasom.
Posle misije u Alžiru, potom u Persijskom zalivu, treća će biti u Azerbejdžanu kako bi se „garantovalo naciji da ne ostane bez svojh fundamentalnih resursa“.
Italijanska vlada, dakle, kreće se na dva fronta u vezi sa međunarodnom krizom, s jedne strane kako je premijerka izjavila na pariskom samitu voljnih o italijanskoj mogućoj odbrambenoj pomorskoj misiji, ali posle konsolidovanog primirja i uz odobrenje Parlamenta, kakva je praksa.
U vezi sa tim ministar Guido Kroseto je najavio da bi osam italijanskih minolovaca moglo stići na bliskoistočno područje u roku od 21 dana posle odobrenja Parlamenta. S druge strane tu je Melonijeva misija u Baku, najverovatnije 5. maja radi povećanja snabdevanja gasom.
Azerbejdžan godišnje snabdeva sa 16-17 procenata potreba Italije za naftom i gasom koji dolazi iz Transjadranskog gasovoda (TAP-a) dugog skoro 900 kilometara koji transportuje prirodni gas iz zemlje do apulijske obale Melenduljo, prolazeči kroz Grčku, Albaniju i preko Jadranskog mora. TAP isporučuje približno 11 milijardi kubnih metara gasa Italiji svake godine, od priblino 60 milijardi kubnih metara koje uvozi, jer ne ostaje sav gas koji stiše iz Azerbejdžana preko TAP-a Italiji, deo se usmerava na evropska tržišta.
Cilj vlade je da sada poveća ovu ponudu, ispručujući najmanje dve milijarde dodatnih kubnih metara gasa godišnje, a možda i da se dostigne do 15 milijardi ukupno, što je jednako četvrtini italijanskih ukupnih potreba.
Azerbejdžansko Ministarsto energetike je objavilo da je u periodu januar-mart 2026. godine Azerbejdžan izvezao 6,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa, što je povećanje za 8,3 procenta u poređenju sa istim periodom prethodne godine. U istom kvartalu, ukupna proizvodnja gasa u zemlji ostala je stabilna na 12,6 milijardiu kubnih metara.
A tu je i pitanje nafte, Italija je vodeći kupac azerbejdžanske sirove nafte, što predstavlja 45 procenata celokuponog izvoza, „oko 10 miliona tona godišnje, koje prodaje porodici Morati, između ostalih“. Suština sporazuma o povećanju snabdevanja energijom mogla bi se ticati odmbrambenog sektora; sporazuma o vojnoj saradnji koji postoji između Bakua i Rima od 2017. godine, što je dovelo do kupovine dva taktička aviona Leonardo S-27J. Sada bi Azerbejdžan mogao biti zainteresovan da proširi svoju kupovinu od Leonarda.
Preporučujemo
Mađar presekao: Netanjahu će biti uhapšen ako kroči u Mađarsku
21. 04. 2026. u 08:36
Zanimljiva statistika: "Iran je na nas ispalio više dronova i projektila nego na Izrael!"
21. 04. 2026. u 08:28
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Varniči pred istek primirja na Bliskom istoku, pregovori pod znakom pitanja
21. 04. 2026. u 07:41 >> 08:23
Skriveni temelji moći: Da li je Orbanov poraz zapravo početak nove evropske desnice
21. 04. 2026. u 07:19
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)