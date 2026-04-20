Svet

pušten na ekonomiji već u 12. 41 h Peskov poručuje: Rusija ostaje ključni igrač na energetskim tržištima

P. Đurđević

20. 04. 2026. u 02:00

PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov poručio je danas da Rusija ostaje ključni igrač na energetskim tržištima, koja kako je naveo prolaze kroz "izazovna vremena".

Foto: Profimedija/Sipa USA/Kommersant Photo Agency

- Rusija ostaje odgovoran i veoma važan igrač na globalnim energetskim tržištima. Tržišta trenutno prolaze kroz teška vremena i, naravno, ruske količine je veoma teško ignorisati - rekao je Peskov novinarima, prenosi Interfaks.

Komentarišući produženje odluke o ublažavanju sankcija SAD na prodaju ruske nafte, Peskov je rekao da je nemoguće ne uzeti u obzir ruske energetske rezerve  na globalnim tržištima.

Ministarstvo finansija SAD je u subotu objavilo da je obnovilo licencu za prodaju ruske nafte, produžavajući ublažavanje američkih sankcija na sirovu naftu utovarenu na brodove pre 17. aprila.

U licenci, objavljenoj na veb-sajtu Ministarstva finansija, navodi se da će ova dozvola važiti do 16. maja 2026. godine.

(Tanjug)

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija

