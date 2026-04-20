Istanbul alternativa Dubaiju? Projekt naftovoda Basra-DŽejhan strateško rešenje usred rizika u Ormuskom moreuzu

PROJEKT naftovoda Basra-Džejhan, mogao bi da postane strateško rešenje za energetsku bezbednost regiona usred rizika u Ormuskom moreuzu, smatra direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol. "Novi cevovod bi mogao da postane zlatna prilika i za Tursku i za globalno energetsko tržište", ocenjuje turski list "Hurijet".

Projekat naftovoda predviđa transport nafte iz južnih iračkih naftnih polja u regionu Basra kroz zemlju do turske luke Džejhan na Sredozemnom moru. Smatra se alternativom rutama kroz Ormuski moreuz, koje su podložne geopolitičkim rizicima. Birol je, na marginama foruma u Antaliji, istakao da nestabilnost u Ormuskom moreuzu primorava na potragu za alternativnim pravcima snabdevanja naftom.

- Otvaranje Ormuskog moreuza bila je dobrodošla vest. Međutim, pošto je zatvoren jednom za svagda, a pretnja njegovog zatvaranja, visiće nad svim akterima poput Damoklovog mača, napori za diverzifikaciju i pronalaženje alternativnih ruta, alternativnih tehnologija i alternativnih goriva nastaviće se istim tempom - istakao je Birol. - Energetski objekti u regionu, uključujući rafinerije nafte i gasa i terminale za tečni prirodni gas (LNG), pretrpeli su značajnu štetu. Ukoliko se ova šteta ne popravi, biće sve teže ponovo ih aktivirati. Posebno, kada se naftna i gasna polja deaktiviraju, njihova rehabilitacija može potrajati dugo.

Stabilno za Bagdad Po rečima Fatiha Birola, projekat transporta nafte iz Iraka preko Turske može da obezbedi stabilni izvoz za Bagdad, ojača ulogu Ankare kao energetskog čvorišta i poveća energetsku bezbednost Evrope. Realizacija projekta zahtevala bi političku koordinaciju Turske i Iraka i privlačenje međunarodnog finansiranja, uključujući i novac iz evropskih zemalja zainteresovanih za diverzifikaciju snabdevanja, ističe Birol.

Pomorske snage Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC) blokirale su ponovo Ormuski moreuz od subote uveče i to će se nastaviti dok se američka pomorska blokada potpuno ne ukine, navodi se u saopštenju pres službe IRGC.

Američka mornarica je 13. aprila počela da blokira sav pomorski saobraćaj iz iranskih luka sa obe strane moreuza, kroz koji prolazi približno petina svetskih zaliha nafte, derivata i tečnog prirodnog gasa (LNG). Vašington tvrdi da brodovi koji nisu iranski mogu slobodno da prolaze kroz Ormuski moreuz sve dok ne plaćaju teheranske tranzitne takse. Iranske vlasti nisu najavile uvođenje taksa, ali su razgovarale o sličnim planovima.