Seksualno zlostavljao dete, krio se iza Jevreja: Nemački političar ipak osuđen za pedofiliju

NEMAČKI političar Hartmut Ebing, dvaput je osuđivan za pedofiliju, ali je prvi proces uspeo da sakrije od javnosti, da bi, navodno, "zaštitio reputaciju" Društva nemačko-izraelskog prijateljstva, u kome je bio blagajnik.

Namera mu je, međutim, bila da se spase robije, pa je u tom cilju svesno zloupotrebio stav većine Nemaca i zvanične Nemačke, prisutan od Drugog svetskog rata - da je ogrešenje o Jevreje nedopustivo.

Nekadašnji poslanik Bundestaga i član Slobodne liberalne stranke (FDP), koja je bila koalicioni partner bivšeg kancelara Olafa Šolca, Ebing je imao funkciju portparola partije za kulturnu politiku. Kad je uhapšen i optužen za distribuciju dečje pornografije, tražio je da suđenje bude tajno.

Po navodima nemačkih medija, pisao je sudu da je "osoba skromnog ugleda, bar u određenim berlinskim krugovima, te bi javni proces naneo štetu ugledu Društvu nemačko-izraelskog prijateljstva". Ebing se čak pozvao na napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, koji je "stvorio osetljivu atmosferu" u nemačkom društvu. Zato bi, tvrdio je, ulje na vatru dolilo otkriće da je zvaničnik Nemačko-izraelskog društva, umešan u pedofiliju.

Majka slala fotografije NA suđenju se ispostavilo da su Ebing i njegova partnerka razmenjivali poruke koje su u sudu opisane kao "šokantne" i "uznemiravajuće", a da mu je ona lično slala fotografije seksualnog napastvovanja sopstvenog sina! Ebing je poricao da je učestvovao u fizičkom zlostavljanju i pravdao se da "su poruke bile puke fantazije". Osuđen je na dve godine i deset meseci zatvora, a njegova saučesnica, dobila je godinu i po uslovno.

Kako su objavili mediji, pozivajući se na izveštaj u nedeljniku "Cajt", sud je odobrio Ebingov zahtev za tajno saslušanje. Berlinski sud ga je, u februaru 2025. osudio samo na uslovnu kaznu od deset meseci. Javnost o svemu tome nije imala pojma, a Ebing je neometano ostao na dužnosti u Društvu. Taktika se pokazala savršenom.

Ali, nije mogla dvaput. Kad se ponovo našao pred sudom, ovog puta u Braunšvajgu, gde mu se sudilo po optužbi za seksualno zlostavljanje sedmogodišnjeg deteta, sudije su ga "pročitale". Vlasti pokrajine Donja Saksonija, teretile su ga za zlostavljanje sina njegove partnerke, učiteljice (52), koju je sreo na platformi za upoznavanje. Posećivao ju je u njenom stanu u Goslaru, gde je živela sa detetom i gde se zlostavljanje i događalo. Ebing je negirao optužbe, ali je, takođe optužena majka deteta priznala seksualne odnose sa sinom i potvrdila učešće bivšeg poslanika.