Cunami preti obali, evakuacija u toku: Japan na nogama nakon snažnog zemljotresa (VIDEO)

JAPAN je pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihteru kod ostrva Honšu, nakon čega je izdato upozorenje na cunami i evakuisano stanovništvo dok se prate posledice i stanje u nuklearnim elektranama.

Foto: Printskrin Jutjub/WION

Japan je danas pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali, sa epicentrom oko 100 kilometara istočno od centralnog ostrva Honšu, na dubini od oko deset kilometara.

Nakon ovog potresa Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na cunami za severoistočnu obalu zemlje, uz procene da bi talasi mogli dostići i do tri metra.

Prema poslednjim informacijama, cunami talasi već su stigli do obale prefekture Ivate, gde je zabeležen i talas visine oko 40 centimetara u luci Mijako, dok se na društvenim mrežama pojavljuju snimci na kojima se vidi snažno podrhtavanje i opisuje osećaj "kao da su na palubi broda".

Stanovnicima priobalnih oblasti upućen je hitan poziv na evakuaciju ka višim terenima, uz upozorenje da se udalje od obala i ušća reka zbog mogućeg izlivanja vode.

Japanska meteorološka služba je naknadno saopštila da se i dalje prate promene nivoa mora, iako u početnoj proceni nije bilo očekivano veće razorno dejstvo cunamija.

M7.5 quake off Sanriku hit April 20, shaking Aomori (5-strong). Intensity 5-weak/4 widely felt in Iwate, Aomori, Miyagi & S Hokkaido.



Kitchen footage shows pots swinging & broth sloshing. Tsunami warnings issued; damage checks ongoing. pic.twitter.com/tkfBwPjElI — HINT News (@9415st) April 20, 2026

Zbog zemljotresa je obustavljen saobraćaj na liniji brzog voza Tohoku Šinkansen između Tokija i Šin-Aomorija, a nadležne službe proveravaju stanje u nuklearnim elektranama Fukušima Daiči i Fukušima Daini, kao i u elektrani Onagava u prefekturi Mijagi i Higašidori u prefekturi Aomori, kako bi se utvrdilo da li je potres izazvao eventualne posledice.

(Tanjug)

