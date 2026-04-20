Teheran spreman za nastavak rata: Pregovori mogu biti dimna zavesa za iznenadni vojni udar SAD
IRAN je spreman za moguće obnavljanje vojnih sukoba, navodi iranska novinska agencija Tasnim, analizirajući aktuelnosti Sjedinjenih Američkih Država u regionu.
Prema tim navodima, poslednjih dana zabeležen je niz aktivnosti koje ukazuju na pojačano vojno angažovanje SAD, uključujući kretanje ratnih brodova, uspostavljanje „vazdušnog mosta“ za transport opreme, kao i učešće teških transportnih aviona poput C-5 i C-17 .
Takođe se pominju vojne vežbe za zauzimanje ostrva u Bahreinu, pojačani letovi izviđačkih dronova i premeštanje sistema protivvazdušne odbrane.
Kako se navodi, Teheran razmatra dva moguća scenarija.
Prvi podrazumeva da SAD ovim aktivnostima nastoje da izvrše psihološki pritisak u cilju dobijanja ustupaka u pregovorima. Iran, međutim, ističe da ostaje pri svojim predlozima i da, kao i ranije, neće popustiti pod pritiscima.
Drugi scenario, koji iranska strana smatra ozbiljnijim, odnosi se na mogućnost da su pregovori samo paravan za pripremu iznenadnog vojnog udara, posebno na iranska ostrva.
U tom kontekstu, Teheran ukazuje na ranija iskustva i optužuje Vašington za korišćenje pregovora kao sredstva obmane.
Prema analizi koju prenosi Tasnim, Iran trenutno procenjuje da je scenario novog sukoba verovatniji od nastavka pregovora i naglašava da je u potpunosti spreman za takav razvoj događaja.
U slučaju napada na infrastrukturu, navodi se da bi Teheran mogao odustati od ranije uzdržanosti u regionu, uključujući ključne tačke poput Bab el-Mandeba i energetskih objekata na Bliskom istoku.
(Sputnjik)
