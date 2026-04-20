Teheran spreman za nastavak rata: Pregovori mogu biti dimna zavesa za iznenadni vojni udar SAD

P. Đurđević

20. 04. 2026. u 08:40

IRAN je spreman za moguće obnavljanje vojnih sukoba, navodi iranska novinska agencija Tasnim, analizirajući aktuelnosti Sjedinjenih Američkih Država u regionu.

Техеран спреман за наставак рата: Преговори могу бити димна завеса за изненадни војни удар САД

Prema tim navodima, poslednjih dana zabeležen je niz aktivnosti koje ukazuju na pojačano vojno angažovanje SAD, uključujući kretanje ratnih brodova, uspostavljanje „vazdušnog mosta“ za transport opreme, kao i učešće teških transportnih aviona poput C-5 i C-17 .

Takođe se pominju vojne vežbe za zauzimanje ostrva u Bahreinu, pojačani letovi izviđačkih dronova i premeštanje sistema protivvazdušne odbrane.

Kako se navodi, Teheran razmatra dva moguća scenarija.

Prvi podrazumeva da SAD ovim aktivnostima nastoje da izvrše psihološki pritisak u cilju dobijanja ustupaka u pregovorima. Iran, međutim, ističe da ostaje pri svojim predlozima i da, kao i ranije, neće popustiti pod pritiscima.

Drugi scenario, koji iranska strana smatra ozbiljnijim, odnosi se na mogućnost da su pregovori samo paravan za pripremu iznenadnog vojnog udara, posebno na iranska ostrva.

U tom kontekstu, Teheran ukazuje na ranija iskustva i optužuje Vašington za korišćenje pregovora kao sredstva obmane.

Prema analizi koju prenosi Tasnim, Iran trenutno procenjuje da je scenario novog sukoba verovatniji od nastavka pregovora i naglašava da je u potpunosti spreman za takav razvoj događaja.

U slučaju napada na infrastrukturu, navodi se da bi Teheran mogao odustati od ranije uzdržanosti u regionu, uključujući ključne tačke poput Bab el-Mandeba i energetskih objekata na Bliskom istoku.

(Sputnjik)

