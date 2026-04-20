RAT na Bliskom istoku ušao je u 50. dan.

Emirati traže finansijsku podršku SAD zbog rizika od rata sa Iranom

Ujedinjeni Arapski Emirati započeli su razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućoj finansijskoj podršci, odnosno obezbeđivanju finansijskog oslonca u slučaju da rat sa Iranom izazove dublju ekonomsku krizu, pišu mediji, pozivajući se na američke zvaničnike.

Guverner Centralne banke Emirata Halid Mohamed Balama izneo je ideju o uspostavljanju valutnog svop aranžmana tokom sastanaka prošle sedmice u Vašingtonu sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, kao i predstavnicima američkog Ministarstva finansija i Federalnih rezervi.



Izraelska vojska pokrenula istragu - vojnik čekićem razbio statuu Isusa

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su pokrenule istragu kako bi ispitale incident u južnom Libanu, u kojem je izraelski vojnik čekićem razbijao statuu Isusa Hrista, navodeći da je ponašanje vojnika "potpuno nespojivo sa vrednostima koje se očekuju" od snaga izraelske vojske.



Oružane snage Irana upozorile da će odgovoriti SAD zbog zauzimanja njihovog broda

Portparol Centralnog štaba operativnog štaba iranskih oružanih snaga Ibrahim Zulfikari izjavio je da će oružane snage te zemlje uskoro odgovoriti i uzvratiti na "oružanu pirateriju koju je počinila američka vojska", odnosno na zaustavljanje i zauzimanje jednog broda u Omanskom zalivu.

- Agresorska Amerika je prekršila primirje i počinila je pomorsku pirateriju pucajući na jedan od iranskih trgovačkih brodova u vodama Omanskog zaliva i onesposobljavajući njegov navigacioni sistem iskrcavanjem više svojih terorističkih marinaca na palubu pomenutog broda - navodi se u saopštenju koje prenosi iranska agencija Tasnim.



Američka vojska objavila snimak zauzimanja iranskog broda

Centralna vojna komanda Sjedinjenih Američkih Država objavila je snimak na kojem se vidi kako američki marinci napuštaju amfibijski desantni brod „Tripoli“ helikopterom i prelaze preko Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplenili iranski brod „Tuska“.





- Marinci su se 19. aprila spustili niz sajle na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač sa vođenim raketama 'spruans' onesposobio pogon broda Tuska kada nije poštovao ponovljena upozorenja američkih snaga tokom perioda od šest sati - navedeno je u objavi na društvenoj mreži Iks.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja