RAT na Bliskom istoku ušao je u 50. dan.

Ilustracija AI/ČetGPT

Tramp će razmotriti savet generala pakistanske vojske

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmotriće savet načelnika pakistanske vojske Asima Munira u vezi sa Ormuskim moreuzom, čija blokada predstavlja prepreku za novu rundu pregovora sa Iranom, naveli su pakistanski izvori.

Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mržnja u najčisitijem vidu

Izraelske odbrambene snage (IDF) su, navodno, pokrenule istragu vojnika koji je fotografisan kako razbija statuu Isusa Hrista maljem.

Slika, koju je prvo objavio palestinski reporter Junis Tiravi na Iksu, postala je viralna. Tiravi je rekao da se incident dogodio na jugu Libana, a stranica lokalne zajednice potvrđuje da se statua nalazila na periferiji grada Dibil, hrišćanske opštine blizu granice sa Izraelom.

Lebanon |



An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

Rusija poručila: Agresija na Iran kao na Jugoslaviju

Rusija je oštro osudila američko-izraelske napade na Iran, ocenjujući da takvi postupci ne odgovaraju interesima većine zemalja u svetu i predstavljaju kršenje međunarodnog prava.

Teheran spreman nastavak rata: Pregovori mogu biti dimna zavesa za iznenadni vojni udar SAD

Iran je spreman za moguće obnavljanje vojnih sukoba, navodi iranska novinska agencija Tasnim, analizirajući aktuelnosti Sjedinjenih Američkih Država u regionu.

Foto printskrin/IDF/us navy/Tanjug/AP/KCNA

Takođe se pominju vojne vežbe za zauzimanje ostrva u Bahreinu, pojačani letovi izviđačkih dronova i premeštanje sistema protivvazdušne odbrane.

Više o tome čitajte OVDE.



Nemačka sprema mere zbog mogućeg nedostatka kerozina

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je savezna Vlada spremna da reaguje na mogući nedostatak kerozina u Evropi, dodajući da je snabdevanje otežano, ali i dalje stabilno.

On je, kako prenose mediji, najavio i da će vlada uskoro sazvati Nacionalni savet za bezbednost radi razmatranja snabdevanja energentima.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

- Vrlo brzo ćemo sazvati Savet za bezbednost kako bismo razmotrili pitanje sigurnosti snabdevanja - rekao je Merc u nedelju, ističući da privreda i građani moraju da imaju pouzdanu isporuku ključnih energenata poput dizela, benzina i avionskog goriva.



Pezeškijan: Nepoverenje prema neprijatelju - neosporna dužnost

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je, nakon posete Ministarstvu pravde, da su nepoverenje prema neprijatelju i budnost u interakcijama neosporne dužnosti.

Pezeškijan je iz Ministarstva pravde dobio sveobuhvatan izveštaj o akcijama i misijama tog ministarstva u posebnim okolnostima koje su proizašle iz rata sa Sjedinjenim Američkim državama i Izraelom, prenosi iranska agencija Tasnim.



Izraelska vojska gađala rakenti bacač Hezbolaha

Izraelska vojska saopštila je da je pogodila raketni bacač Hezbolaha na jugu Libana. Incident se dogodio tokom primirja.

Kako se tvrdi, raketni bacač je „predstavljao pretnju po snage izraelske vojske i izraelske građane“.



Više od milion učenika se vraća u škole u Emiratima

Više od milion učenika od danas se vraća u škole u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon više nedelja pohađanja onlajn nastave, zbog geopolitičkih tenzija do kojih je došlo zbog rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

Većina učenika se vraća u škole nakon pauze od oko 50 dana, od 2. marta, uz mere bezbednosti.



Ponovno zatvaranje Ormuza podiglo cene nafte

Cene nafte su porasle nakon što je Iran zatvorio Ormuski moreuz tokom vikenda, samo dan nakon njegovog ponovnog otvaranja.



Više od 20 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz u subotu

Više od 20 brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u subotu, što je najveći broj od 1. marta, pokazuju podaci analitičke firme za brodarstvo „Kpler“.

Među brodovima koji su prošli u subotu, pet njih je poslednji put utovarilo teret iz Irana, od naftnih proizvoda do metala, a tri od njih su brodovi za prevoz tečnog naftnog gasa, pri čemu su po jedan plovili ka Kini i Indiji, prenose mediji.



Emirati traže finansijsku podršku SAD zbog rizika od rata sa Iranom

Ujedinjeni Arapski Emirati započeli su razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućoj finansijskoj podršci, odnosno obezbeđivanju finansijskog oslonca u slučaju da rat sa Iranom izazove dublju ekonomsku krizu, pišu mediji, pozivajući se na američke zvaničnike.

Guverner Centralne banke Emirata Halid Mohamed Balama izneo je ideju o uspostavljanju valutnog svop aranžmana tokom sastanaka prošle sedmice u Vašingtonu sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, kao i predstavnicima američkog Ministarstva finansija i Federalnih rezervi.

Izraelu prete sankcije EU: Polako gubi ključne saveznike u Evropi

Bila je to loša nedelja za Izrael u Evropi.

Zemlja je izgubila svog najvernijeg regionalnog saveznika nakon što je Viktor Orban svrgnut sa vlasti u Mađarskoj, dok je Italija suspendovala ključni sporazum o odbrani.

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Promene će verovatno otvoriti put dugo odlaganim sankcijama protiv nasilnih izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali i povećati pritisak na EU da preispita svoj odnos sa Izraelom zbog ratova u Gazi i širem regionu, izveštava Gardijan.

Više o tome čitajte OVDE.

Teheran objavio listu meta ako se rat nastavi: Pokrenućemo "nezaboravne paklene udare"

Iranska novinska agencija Tasnim, koja je bliska Revolucionarnoj gardi (IRGC), objavila je niz poruka u kojima optužuje SAD da istovremeno govore o pregovorima i pripremaju se za nastavak rata, i poručila da je Teheran spreman za novu eskalaciju.

U objavama na društvenoj mreži X navodi se da je Iran spreman „odmah od početka obnovljenog sukoba“ da pokrene, kako tvrde, „nezaboravne paklene udare“ protiv SAD i Izraela.

Takođe kažu da će u slučaju nastavka rata „odbaciti sva prethodna ograničenja“ koja su, kako tvrde, pokazali u prvoj fazi sukoba.

Više o tome čitajte OVDE.

Iran uzvratio paljbu: Napali smo američke ratne brodove

Iran je lansirao dronove na američke vojne brodove u Omanskom zalivu, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim bliskoj Iranskoj revolucionarnoj gardi, ubrzo nakon što su američke snage zaplenile iranski teretni brod.

Za sada nema izveštaja o šteti.

Iranska komanda Hatam al-Anbija, koja koordinira sve grane oružanih snaga, ranije je nazvala američku operaciju kršenjem primirja i saopštila da će odgovoriti na ono što je nazvala „činom oružane piraterije američke mornarice“.

Više o tome čitajte OVDE.

Izraelska vojska pokrenula istragu - vojnik čekićem razbio statuu Isusa

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su pokrenule istragu kako bi ispitale incident u južnom Libanu, u kojem je izraelski vojnik čekićem razbijao statuu Isusa Hrista, navodeći da je ponašanje vojnika "potpuno nespojivo sa vrednostima koje se očekuju" od snaga izraelske vojske.



Oružane snage Irana upozorile da će odgovoriti SAD zbog zauzimanja njihovog broda

Portparol Centralnog štaba operativnog štaba iranskih oružanih snaga Ibrahim Zulfikari izjavio je da će oružane snage te zemlje uskoro odgovoriti i uzvratiti na "oružanu pirateriju koju je počinila američka vojska", odnosno na zaustavljanje i zauzimanje jednog broda u Omanskom zalivu.

- Agresorska Amerika je prekršila primirje i počinila je pomorsku pirateriju pucajući na jedan od iranskih trgovačkih brodova u vodama Omanskog zaliva i onesposobljavajući njegov navigacioni sistem iskrcavanjem više svojih terorističkih marinaca na palubu pomenutog broda - navodi se u saopštenju koje prenosi iranska agencija Tasnim.



Američka vojska objavila snimak zauzimanja iranskog broda

Centralna vojna komanda Sjedinjenih Američkih Država objavila je snimak na kojem se vidi kako američki marinci napuštaju amfibijski desantni brod „Tripoli“ helikopterom i prelaze preko Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplenili iranski brod „Tuska“.





- Marinci su se 19. aprila spustili niz sajle na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač sa vođenim raketama 'spruans' onesposobio pogon broda Tuska kada nije poštovao ponovljena upozorenja američkih snaga tokom perioda od šest sati - navedeno je u objavi na društvenoj mreži Iks.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja