RAT na Bliskom istoku ušao je u 50. dan.

Tramp: Sporazum koji sklapamo sa Iranom biće mnogo bolji od Obaminog i Bajdenovog

Sporazum koji sklapamo sa Iranom biće mnogo bolji od JCPOA, poznatog kao „Iranski nuklearni sporazum“, koji su napisali Barak Husein Obama i Pospani Džo Bajden, jedan od najgorih sporazuma ikada sklopljenih u vezi sa bezbednošću naše zemlje, poručio je predsednik SAD Donald Tramp.



Lavrov i Arakči o situaciji na Bliskom istoku

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovarao je danas telefonom sa iranskim kolegom Abasom Arakčijem o primirju i situaciji u Ormuskom moreuzu, uz poruku o potrebi nastavka diplomatskih napora radi sprečavanja eskalacije.

Iran preti napadom na brodove i baze SAD

Portparol iranskog centralnog štaba Hatam al Anbija, Ebrahim Zolfagari danas je izjavio da su oružane snage Irana spremne da se odlučno obračunaju sa snagama ''američkog agresora'', posle, kako je naveo, flagrantnog akta agresije američkih terorističkih komandosa prema iranskom komercijalnom brodu u Omanskom moru.

On je, međutim, dodao da se iranske oružane snage suočavaju sa određenim ograničenjima zbog prisustva nekoliko članova porodica posade broda, čiji su životi i bezbednost izloženi stalnom riziku.

Tramp: Izrael me nije nagovorio da napadnem Iran

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da ga Izrael nije nagovorio da napadne Iran.

-Izrael me nikada nije nagovorio na rat sa Iranom, rezultati od 7. oktobra jesu potvrdili moje doživotno uverenje da Iran nikada ne može da ima nuklearno oružje. Gledam i čitam lažne vesti, stručnjake i ankete u potpunoj neverici - 90 odsto onoga što govore su laži i izmišljene priče, a ankete su nameštene, baš kao što su bili namešteni i predsednički izbori 2020. Baš kao i rezultati u Venecueli, o kojima mediji ne vole da pričaju, napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trenutna situacija u Ormuskom moreuzu‌

Glavni plovni put kroz Persijski zaliv prolazi između ostrva Lark i Kešm, sa izlazom južno od Larka.

Nekoliko sati do kraja primirja ova ruta je bezbedna za plovila ali je potrebna dozvola Irana za prolaz.

CENTCOM: 27 brodova vraćeno

Vojska SAD je od početka blokade iranskih luka u vezi sa Ormuskim moreuzom izdala naređenje za 27 brodova da se okrenu ili vrate u iransku luku, saopštila je danas Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM).

Iranski predsednik: Iranci se ne predaju sili

Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da je poštovanje obaveza osnova smislenog dijaloga i da se njegov narod neće predati sili.

„Duboko istorijsko nepoverenje u Iranu prema ponašanju američke vlade ostaje, dok nekonstruktivni i kontradiktorni signali američkih zvaničnika nose gorku poruku; oni traže predaju Irana. Iranci se ne predaju sili“, objavio je iranski predsednik na mreži Iks.



Makron: Francuska nije bila napadnuta u Ormuskom moreuzu u poslednjim satima

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da Francuska nije bila posebno ciljana u Ormuskom moreuzu poslednjih sati.

-Nekoliko tankera i kontejnerskih brodova počelo je da napušta Ormuski moreuz, verovatno su nakon odluke SAD da održe ciljanu blokadu Ormuza iranske vlasti promenile svoj početni stav, rekao je Makron, prenose mediji.

On je naveo da je to "bila greška sa obe strane" i da su upozorenja nastavljena, što je navelo posade da se vrate.

-I bili su u pravu, nije bilo štete niti povređenih na francuskoj strani, rekao je francuski predsednik.





Američki mediji: Vens još nije otputovao za Pakistan

Potpredsednik SAD Džej Di Vens još nije otputovao u Pakistan, rekao je izvor upoznat sa situacijom za medije, jer izgledi za drugu rundu pregovora sa Iranom ostaju nejasni.

Mediji su prethodno objavili da je predsednik SAD Donald Tramp rekao da američka delegacija večeras stiže u Islamabad, kako bi pregovarala sa Iranom pre nego što prekid vatre istekne u narednim danima.

Nije jasno da li su drugi članovi američke delegacije na putu ili su već u Islamabadu.

Ambasada SAD izdala upozorenje za svoje državljane u Iraku

Američka ambasada u Bagdadu izdala je danas bezbednosno upozorenje najvišeg stepena na povećan rizik od napada na američke građane i objekte u Iraku, uključujući i područje Iračkog Kurdistana.

U saopštenju se ukazuje da proiranske milicije u Iraku navodno planiraju dodatne napade, dok pojedini elementi unutar iračkih institucija, prema tvrdnjama SAD, pružaju političku i logističku podršku tim grupama.



Tramp preti Iranu

SAD će ponovo napasti Iran ukoliko do 22. aprila ne bude postignut sporazum, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Teheran razmatra učešće u razgovorima sa SAD, odluka još nije doneta

Visoki iranski zvaničnik izjavio je da Teheran pozitivno razmatra učešće u mogućim mirovnim razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da konačna odluka još nije doneta.

Džej Di Ven sleće za nekoliko sati u Islamabad

Mediji navode da se očekuje da će potpredsednik Džej Di Vens i američka delegacija sleteti u Islamabad u roku od nekoliko sati.

Prethodno je iz kancelarije iranskog predsednika saopšteno da Teheran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora jer je Vašington prekršio preuzete obaveze.

Pomorski podaci pokazali da je prolazak brodova kroz Ormuski moreuz bio gotovo potpuno obustavljen

Prolazak brodova kroz Ormuski moreuz je bio gotovo potpuno obustavljen, sa svega tri prolaska u periodu od 12 sati, pokazuju podaci o pomorskom kretanju.

Naftni tanker „Nero“, koji je pod britanskim sankcijama zbog aktivnosti vezanih za rusku naftu, isplovio je iz Persijskog zaliva i prošao kroz moreuz, pokazuju satelitski podaci kompanije SynMax i platforme Kpler.

Dva druga broda, hemijski tanker i tanker sa tečnim gasom, ušla su u Persijski zaliv kroz ovaj strateški plovni put danas.

Танкер са течним гасом „Аxон И“ налази се под америчким санкцијама због трговине са Ираном. Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Tramp: Delegacija SAD večeras stiže u Islamabad na pregovore sa Iranom

Američka delegacija će večeras stići u Islamabad na pregovore sa Iranom, rekao je predsednik SAD Donald Tramp i dodao da su obe strane ozbiljne u vezi sa predstojećim sastankom, prenose mediji.

Tramp je dodao da je spreman da se sastane sa iranskim rukovodstvom ako se postigne napredak.

Objavljeni snimci posledica iranskog napada na PVO Emirata

Novi satelitski snimci pokazuju posledice iranskog napada na protivvazduhoplovnu odbranu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.



Izrael i Liban u četvrtak ponovo za pregovaračkim stolom u Vašingtonu?

Prema navodima više izraelskih medija, druga runda razgovora između Izraela i Libana biće održana u četvrtak u Vašingtonu.

Prva runda, održana u Vašingtonu ranije u aprilu, dovela je do desetodnevnog prekida vatre koji je stupio na snagu u četvrtak.

Razgovori predstavljaju retke susrete između predstavnika zemalja koje su tehnički bile u ratu od osnivanja Izraela 1948. godine, prenose mediji.



Tramp će razmotriti savet generala pakistanske vojske

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmotriće savet načelnika pakistanske vojske Asima Munira u vezi sa Ormuskim moreuzom, čija blokada predstavlja prepreku za novu rundu pregovora sa Iranom, naveli su pakistanski izvori.

Mržnja u najčisitijem vidu

Izraelske odbrambene snage (IDF) su, navodno, pokrenule istragu vojnika koji je fotografisan kako razbija statuu Isusa Hrista maljem.

Slika, koju je prvo objavio palestinski reporter Junis Tiravi na Iksu, postala je viralna. Tiravi je rekao da se incident dogodio na jugu Libana, a stranica lokalne zajednice potvrđuje da se statua nalazila na periferiji grada Dibil, hrišćanske opštine blizu granice sa Izraelom.

An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

Rusija poručila: Agresija na Iran kao na Jugoslaviju

Rusija je oštro osudila američko-izraelske napade na Iran, ocenjujući da takvi postupci ne odgovaraju interesima većine zemalja u svetu i predstavljaju kršenje međunarodnog prava.



Predsednik Evropskog saveta: Mir i stabilnost na Bliskom Istoku su prioritet EU

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta razgovarao je danas telefonom sa jordanskim kraljem Abulahom II o trenutnoj situaciji na Bliskom Istoku i naglasio da su mir i stabilnost u ovom regionu prioritet za EU.



Teheran spreman nastavak rata: Pregovori mogu biti dimna zavesa za iznenadni vojni udar SAD

Iran je spreman za moguće obnavljanje vojnih sukoba, navodi iranska novinska agencija Tasnim, analizirajući aktuelnosti Sjedinjenih Američkih Država u regionu.

Takođe se pominju vojne vežbe za zauzimanje ostrva u Bahreinu, pojačani letovi izviđačkih dronova i premeštanje sistema protivvazdušne odbrane.

Nemačka sprema mere zbog mogućeg nedostatka kerozina

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je savezna Vlada spremna da reaguje na mogući nedostatak kerozina u Evropi, dodajući da je snabdevanje otežano, ali i dalje stabilno.

On je, kako prenose mediji, najavio i da će vlada uskoro sazvati Nacionalni savet za bezbednost radi razmatranja snabdevanja energentima.

- Vrlo brzo ćemo sazvati Savet za bezbednost kako bismo razmotrili pitanje sigurnosti snabdevanja - rekao je Merc u nedelju, ističući da privreda i građani moraju da imaju pouzdanu isporuku ključnih energenata poput dizela, benzina i avionskog goriva.



Pezeškijan: Nepoverenje prema neprijatelju - neosporna dužnost

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je, nakon posete Ministarstvu pravde, da su nepoverenje prema neprijatelju i budnost u interakcijama neosporne dužnosti.

Pezeškijan je iz Ministarstva pravde dobio sveobuhvatan izveštaj o akcijama i misijama tog ministarstva u posebnim okolnostima koje su proizašle iz rata sa Sjedinjenim Američkim državama i Izraelom, prenosi iranska agencija Tasnim.



Izraelska vojska gađala rakenti bacač Hezbolaha

Izraelska vojska saopštila je da je pogodila raketni bacač Hezbolaha na jugu Libana. Incident se dogodio tokom primirja.

Kako se tvrdi, raketni bacač je „predstavljao pretnju po snage izraelske vojske i izraelske građane“.



Više od milion učenika se vraća u škole u Emiratima

Više od milion učenika od danas se vraća u škole u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon više nedelja pohađanja onlajn nastave, zbog geopolitičkih tenzija do kojih je došlo zbog rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

Većina učenika se vraća u škole nakon pauze od oko 50 dana, od 2. marta, uz mere bezbednosti.



Ponovno zatvaranje Ormuza podiglo cene nafte

Cene nafte su porasle nakon što je Iran zatvorio Ormuski moreuz tokom vikenda, samo dan nakon njegovog ponovnog otvaranja.



Više od 20 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz u subotu

Više od 20 brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u subotu, što je najveći broj od 1. marta, pokazuju podaci analitičke firme za brodarstvo „Kpler“.

Među brodovima koji su prošli u subotu, pet njih je poslednji put utovarilo teret iz Irana, od naftnih proizvoda do metala, a tri od njih su brodovi za prevoz tečnog naftnog gasa, pri čemu su po jedan plovili ka Kini i Indiji, prenose mediji.



Emirati traže finansijsku podršku SAD zbog rizika od rata sa Iranom

Ujedinjeni Arapski Emirati započeli su razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućoj finansijskoj podršci, odnosno obezbeđivanju finansijskog oslonca u slučaju da rat sa Iranom izazove dublju ekonomsku krizu, pišu mediji, pozivajući se na američke zvaničnike.

Guverner Centralne banke Emirata Halid Mohamed Balama izneo je ideju o uspostavljanju valutnog svop aranžmana tokom sastanaka prošle sedmice u Vašingtonu sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, kao i predstavnicima američkog Ministarstva finansija i Federalnih rezervi.

Izraelu prete sankcije EU: Polako gubi ključne saveznike u Evropi

Bila je to loša nedelja za Izrael u Evropi.

Zemlja je izgubila svog najvernijeg regionalnog saveznika nakon što je Viktor Orban svrgnut sa vlasti u Mađarskoj, dok je Italija suspendovala ključni sporazum o odbrani.

Promene će verovatno otvoriti put dugo odlaganim sankcijama protiv nasilnih izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali i povećati pritisak na EU da preispita svoj odnos sa Izraelom zbog ratova u Gazi i širem regionu, izveštava Gardijan.

Teheran objavio listu meta ako se rat nastavi: Pokrenućemo "nezaboravne paklene udare"

Iranska novinska agencija Tasnim, koja je bliska Revolucionarnoj gardi (IRGC), objavila je niz poruka u kojima optužuje SAD da istovremeno govore o pregovorima i pripremaju se za nastavak rata, i poručila da je Teheran spreman za novu eskalaciju.

U objavama na društvenoj mreži X navodi se da je Iran spreman „odmah od početka obnovljenog sukoba“ da pokrene, kako tvrde, „nezaboravne paklene udare“ protiv SAD i Izraela.

Takođe kažu da će u slučaju nastavka rata „odbaciti sva prethodna ograničenja“ koja su, kako tvrde, pokazali u prvoj fazi sukoba.

Iran uzvratio paljbu: Napali smo američke ratne brodove

Iran je lansirao dronove na američke vojne brodove u Omanskom zalivu, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim bliskoj Iranskoj revolucionarnoj gardi, ubrzo nakon što su američke snage zaplenile iranski teretni brod.

Za sada nema izveštaja o šteti.

Iranska komanda Hatam al-Anbija, koja koordinira sve grane oružanih snaga, ranije je nazvala američku operaciju kršenjem primirja i saopštila da će odgovoriti na ono što je nazvala „činom oružane piraterije američke mornarice“.

Emirati traže finansijsku podršku SAD zbog rizika od rata sa Iranom

Ujedinjeni Arapski Emirati započeli su razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućoj finansijskoj podršci, odnosno obezbeđivanju finansijskog oslonca u slučaju da rat sa Iranom izazove dublju ekonomsku krizu, pišu mediji, pozivajući se na američke zvaničnike.

Guverner Centralne banke Emirata Halid Mohamed Balama izneo je ideju o uspostavljanju valutnog svop aranžmana tokom sastanaka prošle sedmice u Vašingtonu sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, kao i predstavnicima američkog Ministarstva finansija i Federalnih rezervi.



Izraelska vojska pokrenula istragu - vojnik čekićem razbio statuu Isusa

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su pokrenule istragu kako bi ispitale incident u južnom Libanu, u kojem je izraelski vojnik čekićem razbijao statuu Isusa Hrista, navodeći da je ponašanje vojnika "potpuno nespojivo sa vrednostima koje se očekuju" od snaga izraelske vojske.



Oružane snage Irana upozorile da će odgovoriti SAD zbog zauzimanja njihovog broda

Portparol Centralnog štaba operativnog štaba iranskih oružanih snaga Ibrahim Zulfikari izjavio je da će oružane snage te zemlje uskoro odgovoriti i uzvratiti na "oružanu pirateriju koju je počinila američka vojska", odnosno na zaustavljanje i zauzimanje jednog broda u Omanskom zalivu.

- Agresorska Amerika je prekršila primirje i počinila je pomorsku pirateriju pucajući na jedan od iranskih trgovačkih brodova u vodama Omanskog zaliva i onesposobljavajući njegov navigacioni sistem iskrcavanjem više svojih terorističkih marinaca na palubu pomenutog broda - navodi se u saopštenju koje prenosi iranska agencija Tasnim.



Američka vojska objavila snimak zauzimanja iranskog broda

Centralna vojna komanda Sjedinjenih Američkih Država objavila je snimak na kojem se vidi kako američki marinci napuštaju amfibijski desantni brod „Tripoli“ helikopterom i prelaze preko Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplenili iranski brod „Tuska“.





- Marinci su se 19. aprila spustili niz sajle na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač sa vođenim raketama 'spruans' onesposobio pogon broda Tuska kada nije poštovao ponovljena upozorenja američkih snaga tokom perioda od šest sati - navedeno je u objavi na društvenoj mreži Iks.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja