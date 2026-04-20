Orban nepokolebljiv: Kijev nagovestio otvaranje Družbe ako odblokiramo kredit - naš stav nepromenjen
ODLAZEĆI premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da je Budimpešta dobila naznake da je Ukrajina spremna da već u ponedeljak dozvoli isporuke ruske nafte Mađarskoj preko naftovoda "Družba" ako Mađarska ukine blokadu kredita Evropske unije Kijevu, ali je ponovio stav da Mađarska neće ukinuti blokadu pre nego dobije naftu preko tog naftovoda.
- Preko Brisela smo dobili naznaku iz Ukrajine da su spremni da obnove isporuke nafte putem naftovoda "Družba" već danas, u ponedeljak, pod uslovom da Mađarska ukine blokadu kredita EU od 90 milijardi evra. Stav Mađarske nije se promenio, ako nema nafte, neće biti ni novca. Kad se isporuke nafte obnove, nećemo stajati na putu odobravanja kredita. Isplata kredita ne nameće finansijski teret ili obavezu Mađarskoj - napisao je Orban na svom nalogu na mreži Iks.
Orban je prethodno blokirao kredit za čije je odobrenje potrebna jednoglasna podrška zemalja članica EU, uz obrazloženje da prethodno ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski treba da odblokira rad nafotovoda "Družba", koji je van funkcije od kraja januara, kojim se Mađarska snabdeva energentima iz Rusije.
Ranije danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Evropska unija pronašla način da odblokira 90 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini, bez obzira na to da li bi Viktor Orban ostao na funkciji mađarskog premijera ili ne.
Na parlamentarnim izborima održanim u Mađarskoj prošle sedmice oopoziciona Tisa osvojila dvotrećinsku većinu u budućem sazivu parlamenta, a lider Tise Peter Mađar dobio je mandat za sastav vlade od predsednika Tamaša Šuljoka.
(Tanjug)
