Svet

Amerikanci su verolomni: Pezeškijan saopštio da Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora

Predrag Stojković

19. 04. 2026. u 22:51

IRAN neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zato što je Vašington "kontinuirano kršio svoje obaveze i nerazumeno se ponašao" tokom ranijih pregovora i tokom dvonedeljnog prekida vatre, saopšteno je danas iz kancelarije iranskog predsednika Masuda Pezeškijana.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U saopštenju objavljenom nakon telefonskog razgovora Pezeškijana sa pakistanskim premijerom Šebazom Šarifom, navodi se da su SAD "jasno kršile" sporazum o prekidu vatre "provokativnim i nezakonizim akcijama", prenosi Al Džazira.

-Takve akcije, zajedno sa pretećom retorikom američkih zvaničnika protiv Irana, samo dovode do povećanog nepoverenja u ozbiljnost SAD i otkrivaju više nego ikad da SAD žele da ponove prethodne obrasce i izdaju diplomatiju, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se pominje i Pezeškijanova izjava prema kojoj će se Iran braniti od "svakog novog avanturizma SAD i cionističkog režima".

Prethodno je Šarif saopštio da su, nakon što su iranski mediji preneli da Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa SAD, on i Pezeškijan "toplo i od srca" razgovarali o situaciji na Bliskom istoku.

Iranski mediji su preneli da Iran neće učestvovati u novoj rundi pregovora zbog "preterane zahteve Vašingtona, nerealna očekivanja, konstantnu promenu stavova", kao i "tekuću pomorsku blokadu", što Teheran smatra kršenjem prekida vatre.

Tokom razgovora SAD i Irana, održanih na visokom nivou u pakistanskoj prestonici prošlog vikenda, nije postignut dogovor.

(Tanjug)

