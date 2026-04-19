Zabeležena "visoka aktivnost pomorskih snaga": Britanska vojska situaciju u Ormuzu smatra kritičnom

V.N.

19. 04. 2026. u 22:04

BRITANSKA vojska proglasila je danas situaciju u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu za "kritičnu", što predstavlja najviši nivo rizika.

Забележена висока активност поморских снага: Британска војска ситуацију у Ормузу сматра критичном

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Centar britanske vojske za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) naveo je da je u tom regionu zabeležena "visoka aktivnost pomorskih snaga", navodi AP. U izveštaju se dodaje da postoji "rizik od napada ili greške u proceni" na ovoj pomorskoj ruti.

Iranska nacionalna garda saopštla je u subotu da je moreuz ponovo zatvoren za saobraćaj "zbog kršenja uslova prekida vatre" i jer "američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka".

Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka u subotu promenjena.

(Tanjug)

