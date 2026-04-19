Zabeležena "visoka aktivnost pomorskih snaga": Britanska vojska situaciju u Ormuzu smatra kritičnom
BRITANSKA vojska proglasila je danas situaciju u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu za "kritičnu", što predstavlja najviši nivo rizika.
Centar britanske vojske za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) naveo je da je u tom regionu zabeležena "visoka aktivnost pomorskih snaga", navodi AP. U izveštaju se dodaje da postoji "rizik od napada ili greške u proceni" na ovoj pomorskoj ruti.
Iranska nacionalna garda saopštla je u subotu da je moreuz ponovo zatvoren za saobraćaj "zbog kršenja uslova prekida vatre" i jer "američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka".
Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka u subotu promenjena.
(Tanjug)
