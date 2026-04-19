Krš i lom u Ajovi: Masovna tuča u SAD eskalirala u pucnjavu - petoro povređenih (VIDEO)

U PUCNjAVI koja se dogodila rano danas u blizini kampusa Univerziteta u Ajovi u Sjedinjenim Državama ranjeno je pet osoba, uključujući tri studenta, saopštili su policija i univerzitetski zvaničnici.

Incident se dogodio tokom tuče u okrugu sa mnogo noćnih klubova, piše Politiko.

Jedna osoba kritično, još uvek nema hapšenja

Nekoliko osoba sa prostrelnim ranama prebačeno je u bolnice, saopštila je policija Ajova Sitija.

Jedna osoba je u kritičnom stanju, dok su ostale četiri u stabilnom stanju.

Prema saopštenju kampusa, nije bilo hapšenja.

Policija je objavila fotografije grupa ljudi koje je identifikovala kao osobe od interesa za istragu.

Pucnjava usred masovne tuče

Policija je reagovala na izveštaje o velikoj tuči u centru Ajova Sitija, blizu pešačke zone pune barova i restorana, kada su čuli pucnje.

Video snimci koji se dele na društvenim mrežama prikazuju višestruke tuče koje izbijaju ispred jednog bara, nakon čega beži prestravljena gomila od nekoliko desetina ljudi.

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 19, 2026

Poruka predsednice univerziteta

Predsednica univerziteta Barbara Vilson potvrdila je da su tri studenta povređena i rekla da je podrška dostupna kampusnoj zajednici.

- Dok čekamo dalje informacije, moje misli su sa ovim studentima i njihovim porodicama, prijateljima i svima koji brinu o njima. Moje misli su sa njima, kao i sa svima u našoj zajednici koji su povređeni ili potreseni ovim trenutkom - rekla je predsednica Vilson u saopštenju.

(Indeks.hr)

