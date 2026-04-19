Američka mornarica napala i zauzela iranski tanker: Tramp detaljno opisao akciju (Foto)
AMERIČKA mornarica je danas zapucala na iranski tanker, pogodila ga i potom uspešno zauzela brod, objavio je predsednik SAD Donald Tramp.
On je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social detaljno opisao kako je izgledala ova akcija:
- Danas je teretni brod pod iranskom zastavom po imenu TOUSKA, dugačak gotovo 275 metara i težak gotovo kao nosač aviona, pokušao da probije našu pomorsku blokadu, i to se po njih nije dobro završilo. Razarač američke mornarice sa vođenim projektilima, USS Spruance, presreo je brod TOUSKA u Omanskom zalivu i uputio im pošteno upozorenje da se zaustave. Iranska posada je odbila da posluša, pa ih je naš mornarički brod zaustavio u mestu raznevši rupu u mašinskom odeljenju. Trenutno su američki marinci preuzeli kontrolu nad plovilom. TOUSKA je pod sankcijama Ministarstva finansija SAD zbog ranije istorije ilegalnih aktivnosti. Imamo punu kontrolu nad brodom i upravo proveravamo šta se nalazi na njemu! Predsednik DONALD TRAMP - navodi se u objavi.
